Дело в кожуре: Названа опасность "незаменимого" продукта на кухне

Зарубежные диетологи перечислили продукты, которые считаются относительно полезными и часто присутствуют на кухне, но могут навредить здоровью при неправильном употреблении. Одним из них является картофель.

"Есть такое заболевание "ботулизм", когда опасные спорообразующие бактерии образуются в обычных продуктах. Бактерии устойчивы к нагреванию и могут сохраняться даже в готовой пище. Например, в печеном картофеле", - отметила диетолог Лиза Ричардс в беседе с Eat This.

Распространенное мнение о том, что употребление картофеля, запеченного в кожуре, полезно, опровергла эндокринолог высшей квалификационной категории Елена Губкина. По словам врача, рекомендуется очистить овощ от кожуры, так как она сильнее всего накапливает вредные вещества из почвы и воздуха. Кроме того, следует опасаться корнеплодов зеленоватого оттенка. В них присутствует разрушающее клетки токсическое вещество.