Google по примеру Apple усложнит слежку за пользователями в сети

Google планирует запустить для своего браузера Chrome несколько новых функций, связанных с контролем за личной информацией. Об этом сообщил в блоге компании директор Google по управлению продуктами Дэвид Темкин.

"Пользователи не должны жертвовать своей анонимностью ради получения персонализированной рекламы. В то же время рекламодатели не должны отслеживать активность пользователей в интернете для извлечения выгоды", - написал он.

По мнению Темкина, такие технологии, как агрегация и анонимизация данных, а также их обработка на устройстве, представляют собой решение для размещения релевантной рекламы, защищая при этом конфиденциальность пользователей.

"Последние тестирования FLoC демонстрируют один из способов эффективно исключать сторонние файлы cookie из уравнения. Вместо этого пользователей со схожими интересами можно объединять в большие группы, не идентифицируя отдельных людей. Chrome намерен создавать когорты на основе FLoC, которые будут доступны для публичных испытаний. Также мы планируем начать тестирование когорт на основе FLoC с рекламодателями уже во втором квартале", - сообщил он.

Компания планирует внедрение новых функций в браузере уже в следующем месяце.