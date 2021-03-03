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3 марта 2021 г.

Постановление губернатора Хабаровского края от 2 марта 2021 года № 15 "О величине прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Хабаровском крае за IV квартал 2020 г."

Дата подписания 2 марта 2021 г.
Опубликован 3 марта 2021 г.

В соответствии с пунктом 3 статьи 5 Федерального закона от 29 декабря 2020 г. № 473-ФЗ "О внесении изменении в отдельные законодательные акты Российской Федерации", Законом Хабаровского края от 7 мая 2013 г. № 282 "О потребительской корзине и порядке установления величины прожиточного минимума в Хабаровском крае" постановляю:

1. Установить величину месячного прожиточного минимума в расчете

на душу населения в Хабаровском крае за IV квартал 2020 г.: (рублей)

в среднем на душу населения по Хабаровскому краю в том числе по социально-демографическим труппам: 15 569

- для трудоспособного населения - 16 510

- для пенсионеров - 12 491

- для детей - 16 580.

2. Признать утратившим силу постановление Губернатора Хабаровского края от 26 ноября 2020 г. № 130 "О величине прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим труппам населения в Хабаровском крае за III квартал 2020 г.".

Врио Губернатора М.В.Дегтярев



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