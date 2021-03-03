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03.03.2021,  
13:42
Текст:  Алексей Моисеев

"Красная стрела": Китай продемонстрировал возможности аналога Javelin

Военная промышленность Китая создала несколько типов переносных противотанковых ракетных комплексов третьего поколения, являющихся аналогами американского FGM-148 Javelin.

Самым известным из них является Red Arrow-12 ("Красная стрела - 12"), находящийся в серийном производстве уже 6 лет. В минувшем году сообщалось о начале экспортных поставок - Алжир закупил первую партию.

Бойцы Народно-освободительной армии Китая неоднократно демонстрировали возможности этого комплекса. Например, в ходе одного из таких показов был уничтожен средний танк Type 59. Ракета попала в заднюю часть башни и вызвала возгорание топлива.

Судя по обнародованным характеристикам, эти ПТРК могут легко справляться и с современной хорошо бронированной техникой. Для этого ПТУР, весящие 17 кг, оснащены тандемными боевыми частями, обладающими бронепробиваемостью до 1100 мм.

Кроме танков, БМП, БТР, БРМ и САУ возможно поражение низколетящих вертолетов и других летательных аппаратов. Разработаны варианты с осколочно-фугасной БЧ.

Также сообщалось, что головки самонаведения могут быть двух типов - телевизионными и инфракрасными. В первом варианте максимальная дальность действия составляет 4000 метров, во втором, который одинаково эффективен как днем, так и ночью, 2000 метров.

Фото: Министарство одбране и Војска Србије / youtube.com
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Высокая точность обеспечивается специальным прицелом, в который встроен тепловизор. Масса этого устройства 5 кг.

Также на проходивших в КНР выставках вооружений демонстрировались другие комплексы, работающие по принципу "выстрелил-забыл". Например, TS-01, внешне отличающийся от Red Arrow-12 другой конструкцией крыльев и рулей.

В 2018 году был представлен ПТРК TL-4 с ракетой массой 24 кг, способной поражать цели на расстоянии до 6000 метров.

Еще одна разработка из Поднебесной называется QN-202, ее особенностью является многоцелевая ракета с тепловизионной головкой наведения, которая весит всего лишь 1,2 кг и может бить на 2000 метров. Она предназначена для вывода из строя легкой бронетехники, на которую тратить дорогие ПТУР нерационально.

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