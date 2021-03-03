Постановление правительства Красноярского края от 2 марта 2021 года № 110-п "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения Красноярского края на 2021 год"

В соответствии со статьей 4 Федерального закона от 24.10.1997 № 134-ФЗ "О прожиточном минимуме в Российской Федерации", статьей 103 Устава Красноярского края, Законом Красноярского края от 17.12.2004 № 13-2780 "О порядке установления величины прожиточного минимума в крае" постановляю:

1. Установить величину прожиточного минимума на 2021 год:

в целом по Красноярскому краю в расчете на душу населения - 13409 рублей, для трудоспособного населения - 14186 рублей, для пенсионеров, в том числе в целях установления социальной доплаты к пенсии, предусмотренной Федеральным законом от 17.07.1999 № 178-ФЗ "О государственной социальной помощи", - 10963 рубля, для детей - 14095 рублей;

для первой группы территорий Красноярского края на душу населения - 18828 рублей, для трудоспособного населения - 19346 рублей, для пенсионеров - 14477 рублей, для детей - 19050 рублей;

для второй группы территорий Красноярского края на душу населения - 14731 рубль, для трудоспособного населения - 15538 рублей, для пенсионеров - 11709 рублей, для детей - 15283 рубля;

для третьей группы территорий Красноярского края на душу населения - 12702 рубля, для трудоспособного населения - 13432 рубля, для пенсионеров - 10134 рубля, для детей - 13309 рублей.

2. Установить величину прожиточного минимума на 2021 год для отдельных городских округов и муниципальных районов, входящих в первую и вторую группы территорий Красноярского края, в следующих размерах:

для Туруханского района на душу населения - 23347 рублей, для трудоспособного населения - 23989 рублей, для пенсионеров - 17951 рубль, для детей - 23622 рубля;

для Таймырского Долгано-Ненецкого района (за исключением сельского поселения Хатанга) на душу населения - 20289 рублей, для трудоспособного населения - 20869 рублей, для пенсионеров - 15619 рублей, для детей - 20447 рублей;

для сельского поселения Хатанга на душу населения - 34191 рубль, для трудоспособного населения - 35168 рублей, для пенсионеров - 26321 рубль, для детей - 34456 рублей;

для Эвенкийского района на душу населения - 19958 рублей, для трудоспособного населения - 20507 рублей, для пенсионеров - 15346 рублей, для детей - 20193 рубля;

для Северо-Енисейского района на душу населения - 18828 рублей, для трудоспособного населения - 19346 рублей, для пенсионеров - 14477 рублей, для детей - 19050 рублей;

для Енисейского района на душу населения - 18708 рублей, для трудоспособного населения - 19733 рубля, для пенсионеров - 14870 рублей, для детей - 19409 рублей;

для Богучанского района на душу населения - 18561 рубль, для трудоспособного населения - 19578 рублей, для пенсионеров - 14753 рубля, для детей - 19257 рублей;

для Мотыгинского района на душу населения - 17825 рублей, для трудоспособного населения - 18801 рубль, для пенсионеров - 14168 рублей, для детей - 18492 рубля;

для города Енисейска на душу населения - 17530 рублей, для трудоспособного населения - 18490 рублей, для пенсионеров - 13934 рубля, для детей - 18187 рублей;

для Кежемского района на душу населения - 17413 рублей, для трудоспособного населения - 18369 рублей, для пенсионеров - 13851 рубль, для детей - 18052 рубля.

3. Опубликовать постановление в газете "Наш Красноярский край" и на "Официальном интернет-портале правовой информации Красноярского края" (www.zakon.krskstate.ru).

4. Постановление вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования.

Первый заместитель Губернатора края - председатель Правительства края Ю.А.Лапшин







