Культовый хоррор "Тихая ночь, смертельная ночь" будет перезапущен

Ну да кто бы сомневался: культовая серия слэшеров "Тихая ночь, смертельная ночь" (Silent Night, Deadly Night), взявшая старт в 1984-м с ленты Чарльза Селлера-младшего, получит перезапуск.

И это при том, что в 2012-м по картине, далее приросшей четверкой крайне вольных сиквелов, уже сооружали ремейк.

Согласно Bloody Disgusting, Скотт Шнейд и Дэннис Уайтхед, делавшие оригинальную линейку, вновь подключены к предприятию в качестве продюсеров. Со словами, что интерес к жанру не ослабевает, так что нужно ковать железо.

Ну и стоит вспомнить, что реакция общественности на первый фильм была довольно неоднозначна: зрителей возмутило, что в картине действует кровавый убийца в костюме Санты. Что, в частности, в конечном итоге и повредило психику главного героя - Билли.

В итоге из-за волны родительского возмущения картину изъяли из широкого проката через две недели после премьеры.

У ребута даты премьеры еще нет. Как и иных деталей.