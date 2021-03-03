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Культовый хоррор "Тихая ночь, смертельная ночь" будет перезапущен

Новости
    03.03.2021, 11:28
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Ну да кто бы сомневался: культовая серия слэшеров "Тихая ночь, смертельная ночь" (Silent Night, Deadly Night), взявшая старт в 1984-м с ленты Чарльза Селлера-младшего, получит перезапуск.

Фото: twitter.com/ MrRPMurphy
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И это при том, что в 2012-м по картине, далее приросшей четверкой крайне вольных сиквелов, уже сооружали ремейк.

Согласно Bloody Disgusting, Скотт Шнейд и Дэннис Уайтхед, делавшие оригинальную линейку, вновь подключены к предприятию в качестве продюсеров. Со словами, что интерес к жанру не ослабевает, так что нужно ковать железо.

Ну и стоит вспомнить, что реакция общественности на первый фильм была довольно неоднозначна: зрителей возмутило, что в картине действует кровавый убийца в костюме Санты. Что, в частности, в конечном итоге и повредило психику главного героя - Билли.

В итоге из-за волны родительского возмущения картину изъяли из широкого проката через две недели после премьеры.

У ребута даты премьеры еще нет. Как и иных деталей.

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