Номер в гостинице подросткам доверят без нотариуса

Правительство РФ подготовило постановление о внесении изменений в правила предоставления гостиничных услуг несовершеннолетним.

Прежний порядок был переусложнен: дети в возрасте до 14 лет могли быть вселены в гостиницу только с родителями, близкими родственниками или сопровождающим взрослым человеком, полномочия которого подтверждены документом. Администрация отелей нередко требовала письменное согласие родителей, заверенное нотариусом. Новый порядок упрощает процедуру: теперь несовершеннолетние до 14-летнего возраста смогут заселяться в отели просто по письменному согласию родителей. Нотариальное заверение документа более не требуется.

Информация об этих переменах опубликована на официальном портале правовой информации