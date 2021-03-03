Объем ранних бронирований летних туров по России вырос на треть

Россияне в этом году покупают на 30% больше туров по стране по акциям раннего бронирования, чем в 2019 году, рассказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

"Акции раннего бронирования в этом году показывают очень красивую картину. Летний отдых в России бронируется в объемах, превышающих прошлогодние показатели и даже превышающих показатели 2019 года. У разных операторов по-разному, у кого-то продажи превышают больше, чем на 50%, у кого-то - на 10%. В среднем по рынку мы видим, что объем продаж по акциям раннего бронирования выше на 30%, чем в 2019 году", - сказала Ломидзе в ходе пресс-конференции в ТАСС.

Сейчас цены на 20-30% ниже тех, что будут летом, и это подстегивает интерес туристов, добавила она.

По словам представителя АТОР, популярнее всего у россиян курорты черноморского побережья. В число самых востребованных внутренних направлений также входят Карелия и Бурятия.

На зарубежных направлениях складывается другая картина. Несмотря на то, что цены по акциям раннего бронирования ниже на 40%, россияне ждут открытия еще каких-то других направлений и смотрят до последнего, не закроется ли какое-то из уже открытых направлений.

"Продажи есть их нельзя назвать вялыми, но если сравнивать с внутрироссийскими направления, то зарубежные туры сильно отстают", - сказала Ломидзе.