Передача Никиты Михалкова "Бесогон" вернется в эфир "России-24"

Передача "Бесогон" режиссера Никиты Михалкова вернется в эфир телеканала "Россия-24" 6 марта, сообщили РИА Новости со ссылкой на пресс-службу режиссера и ВГТРК.

В ВГТРК отметили, что программа будет выходить еженедельно. Кроме того, в мае запланирована ретроспектива выпусков программы Никиты Михалкова.

"По многочисленным просьбам зрителей и после продуктивной встречи с руководством ВГТРК, на которой мы смогли оговорить и решить все наши вопросы, наш "БесогонТВ" возвращается на "Россию 24"​​​, - сказал Михалков.

По словам режиссера, "смысл и температура разговоров со зрителями" в новых передачах не изменится.

Передача выходила на телеканале "Россия-24" до мая 2020 года, затем один из выпусков был снят с эфира, и "Бесогон" выходил на официальном интернет-ресурсе программы.