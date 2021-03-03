Песков не нашел примеров недавней помощи США России

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, отвечая на вопросы журналистов, что ему неизвестно о какой-либо помощи США России, от которой они решили отказаться.

Пескова спросили, что имел в виду Вашингтон, заявив, что прекращает помощь России, кроме срочной гуманитарной. "Я, к своему стыду, сейчас не могу припомнить последнее время какую помощь оказывала Америка России. Поэтому не могу просто ответить на ваш вопрос", - сказал он.

"Я тут затрудняюсь сказать, от чего в данном случае США отказываются. Мне неизвестно о какой- то помощи", - заключил Песков.