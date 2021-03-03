Почему надо помнить подробности мятежа, вспыхнувшего 100 лет назад

Наша история всегда спрашивает нас - не будет ли повторений? Пусть в другом и по-другому, но повторений, которые могут быть так же гибельны, как громадные повороты последних трех веков.

Мартовская 1921 года, "третья" революция в России не совершилась. А могла бы? 100 лет тому назад власть РКП(б) была на краю.

"Петроградская волынка"

В феврале 1921 года в Петрограде бастовали заводы. Называлось это - "петроградская волынка". Шифротелеграмма Ленину от 28 февраля: "Крупные заводы не работают"1. Начались столкновения рабочих с войсками. Причины - тяжелая зима, голод, холод, дефицит топлива, разруха, урезание пайков, запрет торговли, заградотряды. В Кронштадте - те же тяготы, что и в Петрограде.

Так начинаются восстания.

25 февраля в Петрограде введено военное положение, запрещены "митинги, сборища и собрания", кто нарушил - ответит "по законам военного времени"2. Плюс "революционные тройки" - военно-административное управление в каждом районе, масса арестов. Во всем обвинили, конечно, внешнего врага. "Англия, Франция, Польша и др. имеют своих шпионов в Петрограде". Их "цель... создать панику, посеять смуту... поработить, заполонить Россию... Всем быть на страже! Смерть шпионам!"3.

И еще морковка - закупки за золото продовольствия и топлива, увеличены пайки, сняты заградотряды (отбирали хлеб при въезде в Петроград).

Линкор "Петропавловск".

К 3 марта "в Петрограде все спокойно, не работает только несколько заводов, выступлений нет"4.

Но Кронштадт этого не знает. Кронштадт уверен, что в городе - восстание. "У нас в Кронштадте все матросы восстали, потому что в Петрограде восстали все рабочие, заводы все встали, много рабочих расстреляно, много посажено в тюрьму, одних матросов арестовали двадцать четыре тысячи"5.

Ничего этого не было.

Экипаж линкора "Петропавловск".

Начало

27-28 февраля 1921 года

На линкорах "Петропавловск" и "Севастополь" (ядро морских сил Кронштадта) прошли собрания экипажей.

1 марта

Прошли гарнизонные собрания и митинги. Что в резолюциях? Снять заградотряды, крестьянам - свободное распоряжение землей, свободу промысла, перевыборы советов, свободу слова и печати, свободу профсоюзов, освободить политзаключенных, упразднить ЧК и политотделы, прочь любые объединения коммунистов в частях и на предприятиях6.

Это - мятеж!

А дальше, день за днем, новые требования. Советы без коммунистов, свободу торговли, отменить продразверстку. "Долой комиссародержавие! Да будет проклято ненавистное иго коммунистов! Долой партийный гнет! Да здравствует власть рабочих и крестьян! Да здравствуют свободно избранные Советы!"7. Это - мятеж! А еще - буза!

Так говорили тогда - "матросы бузят".

Председатель бригадного собрания Степан Петриченко

2-3 марта

Мятеж нарастает. "Лопнуло терпение, и все советы, чрезвычайки, особые отделы полетели вверх тормашками. Все коммунисты арестованы и обезоружены"8. Коммунистов не расстреливают. Часть из них ушла в Ораниенбаум. От 800 до 900 вышли из РКП(б)9.

Резолюция восставших моряков, подписанная председателем бригадного собрания Степаном Петриченко.

Вся власть в Кронштадте в руках Временного Революционного Комитета (ВРК). Кто они, 15 членов ВРК? Во главе - Петриченко, 29 лет, старший писарь, а дальше - машинисты, гальванеры, телефонист, мастеровые, рабочий, зав. обозом, зав. трудовой школой, штурман. Все - свои. Они ждут восстания или помощи из Петрограда. "К вам, народы всего мира, несется этот клич из далекого Кронштадта, восставшего против неописуемого гнета шайки преступников, захватившей власть над истерзанной Россией"10.

Генерал Александр Козловский, начальник артиллерии Кронштадтской крепости.

Ответ властей? Затоптать и очернить.

Срочно создана версия о золотопогонниках, белых, во главе мятежа - генерал Козловский, царский спец, начальник артиллерии Кронштадтской крепости. Его семья - жена и четыре сына - взяты в заложники, 11-летняя дочь в тюрьме с матерью. Хотя, как потом отмечало следствие, Козловский "играл подчиненную роль" как военспец11. Еще одна версия - кадеты, эсеры и меньшевики. И еще одна - иностранный заговор. "Бывшего генерала Козловского и его сподвижников объявить вне закона. Город Петроград и Петроградскую губернию объявить на осадном положении. Всю полноту власти... передать Комитету обороны Петрограда". Подписи - Ленин и Троцкий12.

Допрос пленного матроса после подавления Кронштадтского мятежа. Март 1921 года. Фото: РИА Новости

Подожженный фитиль

Февраль - март 1921 года - поворотная точка, горячая, мятежная развилка в истории. Россия только выходит из войны, она - истощена. Промышленная разруха, военный коммунизм, продразверстка, в деревнях реквизиции, тяжелая зима, холод и голод. То тут, то там - крестьянские бунты, в стране, в которой 4/5 населения - крестьяне. "Советы без коммунистов", власть трудящихся без ЧК и диктатуры РКП(б) - эти лозунги набирают силу.

Кронштадт был угрозой. Подожженным фитилем, от которого могло всё вспыхнуть. За его спиной - разгоряченный, февральский Петроград. В войсках и на Балтфлоте - много "деревенских". Из Кронштадта могла пойти цепная реакция захвата власти.

Кто кого опередит?

1-2 марта - мятеж в Кронштадте, НЭПа еще нет.

14 марта - X съезд РКП(б) объявил НЭП, продналог вместо продразверстки. Военный коммунизм рухнул.

17-18 марта - мятеж подавлен. До 300 делегатов съезда шли по льду на Кронштадт.

В Кронштадте около 18 тыс. чел. в "боевом составе", из них половина - матросы, 70-80% из крестьян. Около 200 орудий, тяжелых и легких, линкоры "Петропавловск" и "Севастополь" в боевой готовности, форты, линкор "Андрей Первозванный" (готовится к консервации, без команды), несколько небольших судов13. В Петрограде - еще до 22 тыс. матросов, и есть риск, что они придут на помощь. "Эта неустойчивая масса представляла собою постоянную и весьма грозную опасность для города"14. Их пытались вывезти из Петрограда.

Снарядов в Кронштадте - на год15. Но запасы топлива и продовольствия - до 20-х чисел марта16. "Достукались!... У Кронштадта нет хлеба, нет топлива. Если вы будете упорствовать, вас перестреляют, как куропаток... Разоружайте и арестовывайте преступных главарей!.. Кто сдастся немедленно - тому будет прощена его вина!"17.

Кронштадт - еще и город, по оценке, до 15-20 тыс. чел. гражданских, хотя РВК заявлял о десятках тысяч18.[ ]На дрова ломали дома. "С пятого числа паек... уменьшили, хлеб, смешанный с каким-то суррогатом, по 8-е получали 1/2 фунта население и 1/2 банки консервов. С 8-го числа выдача была 1 ф. овса и 1/2 банки консервов, моряки все время получали 1/2 ф. хлеба и 1/2 банки консервов"19. 1/2 фунта - это 205 г хлеба на весь день.

Из Кронштадта идут мольбы о помощи. К "народам мира", 15 марта: "Необходимо продовольствие для детей, гражданского населения... Нужны медикаменты!"20 17 марта: "От имени всего населения Кронштадта, от больных женщин и детей, стоящих перед лицом голода, взываем к вашей помощи"!21

На подавление мятежа бросили артиллерию. Фото: РГАКФД

Осада

7-8 марта

Для штурма Кронштадта воссоздана 7-я армия. Командарм Тухачевский, 7 марта: "Приказываю взять штурмом взбунтовавшуюся крепость... Приступ вести стремительно и смело, подготовив его ураганным артиллерийским огнем"22.[ ]У атаки в ночь на 8 марта - полная неудача. Причины - перебежчики, отказы идти в наступление, "превосходство артогня, сил противника и, главным образом, крайняя нерешительность действий". Подарок X съезду РКП(б) не удался (открылся утром 8 марта)23.

Дальше - наращивание войск, жестокости, бомбежки.

Схема подавления Кронштадтского мятежа.

11 марта

Против Кронштадта - 15 998 штыков, 354 сабли24. Плюс бригада, два полка, тяжелые артдивизионы, несколько бронепоездов, 40 аэропланов25. Укреплялись коммунистами. "Получили 77 чел. коммунистов, из них надежные 10, а остальные мальчишки, нужны головорезы на кронштадтскую публику, а не такие мальчишки"26.

8-13 марта

104 полета на Кронштадт, на мятежников сброшены 4,2 тыс. фунтов бомб27.

14 марта

Время не терпит, "поверхность льда в заливе на 1/4 аршина покрыта водой"28.[ ]Идут артдуэли. Организуется еще одна атака на Кронштадт, ночная, 14 марта. Приказы: "При взятии форта жестоко расправиться с мятежниками, расстреливая без всякого сожаления там находящихся..."29.[ ]"Расстреливать всех мятежников. Пленных быть не должно"30.[ ]Вводятся заградотряды: "Всех дезертиров и паникеров расстреливать на месте".

И снова неудача, атаки 14 марта не было. Одна из бригад отказалась выйти на позицию.

"Нас бросала молодость на кронштадтский лед...".

Штурм

17-18 марта

Штурм начался в 2.45 ночи 17 марта, после многочасовой артподготовки. "Противник повел наступление густыми колоннами в белых халатах на очень большом протяжении, стремясь охватить Кронштадт с восточной, южной и западной стороны. Цепи наступающих были встречены огнем наших батарей и пулеметов. Люди, как снопы, валились, но оставшиеся продолжали, рассыпавшись во все стороны, двигаться вперед"31.[ ]В город - ворвались. "В городе был настоящий ад"32.

Бои шли всю ночь и день, и еще ночь. 21.50, 17 марта, Тухачевский: "Решительно развить первоначальный успех штурма... Атаковать линкоры "Петропавловск" и "Севастополь" удушливыми газами и ядовитыми снарядами"33.

В 11.00 утра 18 марта Кронштадт полностью занят. "Голодный паек, 15-дневная бессменная служба, десятидневный бой, а особенно последний день с 4 1/2 час. утра и до вечера уличный бой, окончательно подорвали силы гарнизона. Убыль гарнизона, ... неимение резервов, отсутствие надежды как на приток продовольствия, так и на живую помощь... показывали, что последней атаки нам не отбить"34.

Плакат Окон РОСТА.

Развязка

17 марта, 21.30

Начался исход. "Выход был один - двигаться по направлению к финляндской границе"35. ВРК почти в полном составе, военспецы и еще до 8 тыс. чел. из Кронштадта добрались в Финляндию. Среди них - женщины и дети. По прямой - чуть больше 20 км по льду. "В ночь на 18/3 начался по льду приток в Финляндию тысяч кронштадтских беженцев... Они были голодны, и утром 18/3 их можно было видеть в Териоках просящими кусок ..."36.

Приказ о гарантировании жизни добровольно сдавшимся.

Сегодня им бы этого не удалось. Финский городок Териоки - это российский курорт Зеленогорск.

Потери атакующих - 3143 чел.37 Всего кронштадтские потери 7-й армии - 4937 чел., из них около 2600 чел. - ранеными и контуженными38. Произвести "уборку трупов русским в пределах своей морской границы, начиная с 30 сего марта по 2 апреля... ежедневно с 10 до 20 час. Финнам - в пределах своей морской границы 4 и 6 апреля в те же часы..."39.

Так постановила русско-финская комиссия.

Взяты в плен 6385 чел., из них остались на судах и в береговых частях - 3939 чел40. Экипажи не дали взорвать линкоры "Петропавловск" и "Севастополь", сложив оружие на условиях сохранения жизни. Линкоры потом были переименованы в "Марат" и "Парижская Коммуна"41. Забыть мятеж!

Коммунисты, ранее арестованные ВРК, не пострадали. Их освободили во время штурма.

В. Ленин и Л. Троцкий с делегатами войск Красной Армии, разгромивших Кронштадтское восстание. Март 1921 года. Фото: Википедия

Судьбы

28 марта

Анкета на члена ревтройки Веру Бабур, 19 лет, девицу, отдел коммунального хозяйства Кронштадта. Не знаю, не знаю, не знаю, делала, как все. "Пошла помогать в госпиталь как сестра милосердия, с 16 по 24 марта помогала во время боя перевязывать раненых". Приговор - расстрелять42.

"Активных участников мятежа было арестовано... с 20 марта по 15 апреля - 3000 чел.: из них 40% [1200 чел.] приговорены к высшей мере наказания; 25% к 5 годам принудительных работ и 35% освобождены"43. На Балтфлоте проведена "фильтрация" военморов. Семьи расстрелянных отосланы на родину, из Кронштадта выселены "нетрудовые элементы".

А что в Финляндии? "Жить плохо, и работы никому не дают, даже интеллигенции - офицера и генералы - и те с нами вместях сидят за проволочным заграждением... А финское правительство нас всех считает коммунистами... даже многих наших есть расстреляно финскими солдатами за то, что через проволочное заграждение убегали в деревню за хлебом и папиросами...". "..Думаю ехать домой, т.е. в Россию, потому что более выходу никакого нет..."44.

И, действительно, возвращались.

Мятеж подавлен. Командиры Павел Дыбенко и Александр Седякин после митинга спускаются с линкора "Севастополь". 17.03.1921. Фото: РИА Новости

26 мая

Обращение из Дома предварительного заключения: "Мы, часть Кронштадтского гарнизона, перебежавшие из белой Финляндии и испытавшие все прелести белого царства, и поэтому всецело клянемся встать на защиту Рабоче-Крестьянского правительства, которое выражает волю трудового народа. Долой всю белогвардейскую свору... Да здравствует 3-й Коммунистический Интернационал. Да здравствует всемирная Власть Советам. Да здравствуют Вожди Революции Ленин, Троцкий и Зиновьев"45.

В конце 1921 года прошла волна амнистий "кронмятежников" , находящихся в лагерях (Архангельск) и у финнов.

Заложников из "чуждых элементов" - под замок. Наталия Козловская, 48 лет, заложница за мужа, генерала Козловского, якобы главу мятежа, ушедшего к финнам - приговорена "к принудительным работам на 5 лет, с содержанием под стражей"46. Четыре сына, 17, 19, 20 и 25 лет, тоже заложники, по году исправительных работ. Дальше - высылки и блуждания до 1940-х. Одного из мальчиков расстреляли в 1937-м. Дочь, 12 лет отдана знакомым. В 1920-х она "выкрадена" отцом в Финляндию. Жену и сыновей Козловский больше не увидел.

Михаил Тухачевский, командующий 7-й армией, руководил подавлением восстания. Фото: РИА Новости

Вожак РВК Кронштадта, Петриченко в 1945 году выдан Финляндией СССР, осужден на 10 лет, сгинул в лагерях (1947). А где торжествующие красные командиры? Они расстреляны: Тухачевский, командарм (1937), Перемытов - начштабарм (1938), Седякин - ком. Южной группой войск (1938), Казанский - ком. Северной группой войск (1937), Зиновьев, председатель Комитета обороны Петрограда (1936), Дыбенко, комендант Кронштадта (1938), Угланов, секретарь Петроградского губкома РКП (1937), Агранов, особоуполномоченный ВЧК (1938). Троцкий, Предреввоенсовета Республики, убит (1940).

Павел Дыбенко, председатель Центробалта, после подавления мятежа - комендант Кронштадской крепости. Фото: РИА Новости

P.S.

Страшные времена. Человек на человека, брат на брата. Не дай Бог, чтобы еще раз, хотя бы на шаг приблизиться к этому голоду и холоду, к диктату, к безличности и безжалостности 1921-го.

Кронштадт - предупреждение нам.

Мы не имеем больше права даже на малейшую ошибку. Никогда больше в будущей истории России не должно быть ни одного движения навстречу Кронштадту или любому из десятков мятежей и восстаний, случившихся 100 лет тому назад. Ни за что. Мы все вместе, как народ, больше этого не выдержим.

1. Кронштадтская трагедия 1921 года. Документы. Т.1. - М.: РОССПЭН, 1999 (ниже - КТД 1921). С. 103.

2. Петроградская правда, 1921, 25.02.

3. Листовка Военсовета Петроградского укрепрайона, 26.02.1921 // КТД 1921. Т. 1. С. 99-100.

4. Из штаба Петроградского укрепрайона. (Там же. С. 158.)

5. Письмо А. Шилова отцу, дер. Калачево. Там же. (С. 117. )

6. Резолюция. Там же. (С. 114.)

7. Воззвание РВК от 13.03.2021 г. (Там же. С. 404-405.)

8. Записи военмора Н.Жукова. (Там же. С. 120.)

9. КТД 1921. Т.2. С. 37.

10. КТД 1921. Т. 1. С. 447.

11. КТД 1921. Т. 2. С. 38.

12. Правит. сообщ. от 2.03.1921. См.: КТД 1921. Т. 1. С. 131.

13. Там же. С. 74, 398.

14. Там же. С. 567.

15. Там же. С. 369.

16. Там же. С. 525.

17. Обращение Комитета обороны Петрограда от 4.03.1921 г. Там же. С. 215.

18. Там же. С. 586.

19. Там же. С. 616.

20. Воззвание ВРК. (Там же. С. 448.)

21. Телеграмма ВРК в Международный Красный Крест. (Там же. С. 491.)

22. Приказ 7-й армии. (Там же. С. 263-264.)

23. Сводка о неудачном наступлении. (Там же. С. 297.)

24. Доклад Штаба РККА, 20.03.1921 г. (Там же. С. 569.)

25. Там же. С. 432.

26. Разговор по прямому проводу. (Там же. С. 342.)

27. Там же. С. 470.

28. Там же. С. 569.

29. Там же. С. 395.

30. Там же. С. 395.

31. Воспоминания Петриченко (Там же. Т. 2. С. 327.)

32. Там же.

33. КТД 1921 г. Т.1. С. 486.

34. Воспоминания председателя ВРК Петриченко. См.: КТД 1921. Т. 2. С. 328.

35. Там же. С. 329.

36. Статья из финской газеты от 19.03 // КТД 1921. Т. 1. С. 560.

37. Там же. С. 571.

38. Там же. С. 601-602.

39. КТД 1921. Т. 2. С. 10.

40. Справка. (Там же. С. 58.)

41. Там же. С. 13.

42. КТД 1921 г. Т. 1. С. 651-653.

43. Рапорт. (Там же. С. 92.)

44. КТД 1921. Т. 2. С. 145.

45. Там же. С. 149.