Покупатели AliExpress смогут получать заказы на следующий день

Российские покупатели смогут получать заказы из интернет-магазинов на следующий день, для этого Почта России и AliExpress России запускают совместный проект по развитию интернет-торговли в России.

В 2021-2025 годах компании откроют под объединенным брендом пункты выдачи заказов, постаматы и отделения. Всего более 10 000 точек. Пункты выдачи заказов под брендом AliExpress откроются и в почтовых отделениях. Курьеры Почты России уже начали доставлять заказы с AliExpress на дом в течение часа из пунктов выдачи заказов и отделений Почты России.

Партнеры предложат продавцам AliExpress Россия фулфилмент-сервис в сети логистических центров по всей стране, на которых Почта будет хранить товары и комплектовать заказы с AliExpress. Услуги фулфилмента доступны на базе логистического почтового центра "Почты России" в Новосибирской области. После выхода на проектную мощность почта сможет собирать и отправлять покупателям до 25 000 заказов в сутки. Компания планирует сделать это во 2 квартале 2021 года.

По итогам пилота Почта и AliExpress Россия планируют масштабировать проект и запустить сеть фулфилмент-центров по всей стране. Реализация проекта позволит 47% россиянам получать товары на следующий день после заказа.

"Реализация наших планов позволит сделать товары с маркетплейса такими же доступными для россиян, как и покупки в местных интернет-магазинах. Люди, проживающие даже в самых труднодоступных уголках страны, смогут получать товары с AliExpress за несколько дней", - отметил Алексей Скатин, замглавы Почты России.

"Благодаря нашим логистическим партнерам товары из Китая и других стран приходят в среднем за 14-15 дней, - рассказал гендиректор AliExpress Россия Дмитрий Сергеев. - Благодаря партнерству мы сможем значительно улучшить результаты "последней мили" и предложить покупателям как можно более удобный способ получить свой товар".

Почта России - главный логистический партнёр AliExpress Россия, который обрабатывает более 80% зарубежных заказов маркетплейса и доставляет их даже в отдалённые уголки страны. Для Почты посылки AliExpress составляют более 40% от общего числа международных доставок.