Прокурор МУС начнет расследование военных преступлений в Палестине

Генеральный прокурор Международного уголовного суда (МУС) Фату Бенсуда заявила в среду, что ее офис начнет официальное расследование военных преступлений, совершенных на палестинских территориях, в ходе которого будут изучены действия сторон палестино-израильского конфликта.

"Решение о начале расследования было принято после тщательного предварительного изучения, проведенного моей канцелярией, которое длилось почти пять лет", - говорится в заявлении покидающей свой пост Фату Бенсуда.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху назвал это решение "воплощением антисемитизма и лицемерия". Заявление прокурора МУС было сделано менее чем через месяц после того, как суд постановил, что он обладает юрисдикцией для открытия уголовного расследования. Палестинская администрация приветствовала это решение, сообщает NBC News.

По словам Бенсуды, суд будет проводить "беспристрастное расследование" преступлений, совершенное как в отношении палестинцев, так и израильтян, которые вызвали глубокие страдания и отчаяние многих тысяч людей. Бенсуда, которую 16 июня сменит британский прокурор Карим Хан, заявила в декабре 2019 года, что военные преступления совершались или совершаются на Западном берегу, включая как Восточный Иерусалим, так и секторе Газа. В качестве возможных виновников она назвала как Силы обороны Израиля (ЦАХАЛ), так и вооруженные палестинские группировки, такие как ХАМАС.

По данным издания Times of Israel, Международный уголовный суд начнет свое расследование с громкого дела об убийстве трех израильских подростков на Западном берегу, которое было совершено 13 июня 2014 года. Министр обороны Изариля Бенни Ганц, бывший начальник штаба ЦАХАЛ, заявил, что сотни израильтян, включая его самого, могут стать объектом расследований военных преступлений. К слову, Карим Хан, который сменит Бенсуду, имеет права закрыть расследование, если он того пожелает.

Между тем

В прошлом году администрация Трампа ввела санкции против должностных лиц МУС, в том числе отозвала въездную визу Фату Бенсуда в ответ на попытки суда привлечь к ответственности американские войска за действия в Афганистане. В мае 2019 года тогдашний госсекретарь США Майк Помпео пригрозил, что США "примут ответные действия", если МУС продолжит свое расследование в отношении Израиля и ХАМАС. Госдепартамент США под руководством Энтони Блинкена заявил в феврале, что у него "серьезные опасения" по поводу решения МУС, открывающего путь для расследования, добавив, что Израиль не должен попадать под юрисдикцию суда, поскольку он не является его членом.