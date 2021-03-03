Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
03.03.2021,  
22:33
Текст:  Антон Валагин

Пуски отремонтированных Беларусью ракет показали на видео

На полигоне "Полесский" летчики ВВС Беларуси выполнили пуски управляемых ракет Р-73. Боеприпасы прошли ремонт на предприятии "БСВТ-новые технологии", сообщили в пресс-службе Государственного военно-промышленного комитета Республики Беларусь.

Фото: TMWolf/Wikimedia.org
США проведут обратную разработку бомбардировщика B-2

Стрельбы выполнялись с самолетов Як-130 и МиГ-29.

- Подтверждены все тактико-технические характеристики АУР Р-73 - в том числе по захвату и поражению цели, - отметили в ГВПК РБ.

Р-73 - советская/российская управляемая ракета класса "воздух-воздух" малого радиуса действия. Оснащена тепловой головкой наведения. Ракета используется на самолетах семейств Су, МиГ, Як-130, вертолетах Ка-52 и стоит на вооружении 20 стран.

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
видео
Фото: Vitalykuzmin.net
Госиспытания новых снарядов для "Тосочки" начнутся в 2021 году 10:07
Жуткое крещендо: Popular Mechanics впечатлил звук двигателей Су-57 02.03.2021
В войска поставлена партия новейших танков Т-90М "Прорыв" 01.03.2021
ракеты
Россия начала создание новой баллистической ракеты "Кедр" 01.03.2021
Какой эсэмэской запускается баллистическая ракета 28.02.2021
истребители
С дальним прицелом: на Западе высоко оценили радар Су-35 01.03.2021
МиГ-29 назвали одним из лучших советских истребителей 24.02.2021