Пуски отремонтированных Беларусью ракет показали на видео

На полигоне "Полесский" летчики ВВС Беларуси выполнили пуски управляемых ракет Р-73. Боеприпасы прошли ремонт на предприятии "БСВТ-новые технологии", сообщили в пресс-службе Государственного военно-промышленного комитета Республики Беларусь.

Стрельбы выполнялись с самолетов Як-130 и МиГ-29.

- Подтверждены все тактико-технические характеристики АУР Р-73 - в том числе по захвату и поражению цели, - отметили в ГВПК РБ.

Р-73 - советская/российская управляемая ракета класса "воздух-воздух" малого радиуса действия. Оснащена тепловой головкой наведения. Ракета используется на самолетах семейств Су, МиГ, Як-130, вертолетах Ка-52 и стоит на вооружении 20 стран.