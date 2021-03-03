Путин: Органы внутренних дел РФ в 2020 году в целом успешно решали задачи

Органы внутренних дел России в прошлом году действовали грамотно, четко и без сбоев, несмотря на пандемию. В целом все поставленные перед ними задачи были успешно решены, заявил президент Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МВД.

"В 2020 году органы внутренних дел в целом успешно решали поставленные задачи​​​. Несмотря на сложности, связанные эпидемией коронавируса, действовали грамотно, четко, без сбоев - имею в виду обеспечение общественной безопасности и борьбу с преступностью, системную целенаправленную работу по улучшению ситуации на дорогах и в миграционной сфере", - сказал Путин в ходе выступления.