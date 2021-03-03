Путин отметил яркий талант победившей на ЧМ сноубордистки Надыршиной

Владимир Путин поздравил сноубордистку Софию Надыршину, завоевавшую "золото" на чемпионате мира в Рогле (Словения) в параллельном слаломе. В телеграмме, опубликованной на сайте Кремля, отмечаются яркий талант и неизменная нацеленность на успех российской спортсменки.

"От души поздравляю Вас с триумфом на чемпионате мира в Словении​​​. Ваша победа - достойная награда за годы упорных тренировок, яркий талант и неизменную нацеленность на успех, - говорится в телеграмме. - Несмотря на юный возраст, в борьбе с сильными и амбициозными соперницами Вы показали лучший результат, в последний день соревнований подарили болельщикам ещё одно "российское золото".

Напомним, днем ранее Надыршина заняла первое место в параллельном слаломе ЧМ-2021 и стала самой юной чемпионкой мира в данной дисциплине.