Путин поздравил Логинова с победой на чемпионате мира по сноуборду

Президент отметил недюжинную силу воли сноубордиста Дмитрия Логинова. Владимир Путин направил спортсмену поздравительную телеграмму, текст которой опубликован на сайте Кремля.

Логинов защитил свой титул чемпиона мира по сноуборду в параллельном гигантском слаломе в словенской Рогле.

"В противостоянии с серьезными, именитыми соперниками вы проявили недюжинную силу воли, характер и по-настоящему соревновательный настрой", - отметил Путин.

Президент также поблагодарил тренеров и наставников Логинова, всех, кто помогает ему добиваться блестящих результатов. Напомним, что Логинов уже в третий раз стал чемпионом мира.