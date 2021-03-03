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03.03.2021 16:11
Рубрика: Российский автопром

Редкий гусеничный вездеход от АвтоВАЗа выставили на продажу

Текст: Валерий Карташов
Фото: www.avito.ru Фото: www.avito.ru
Фото: www.avito.ru

В Санкт-Петербурге продают за 890 000 рублей вездеход СХМ-8 "Вега", созданный АвтоВАЗом. Соответствующее объявление появилось на сайте "Авито".

Фото: Борис Захаров
АвтоВАЗ прекратил выпуск старой Lada Niva

Нестандартная модель от АвтоВАЗа выпускалась небольшими партиями в 1990-х годах. СХМ-8 разрабатывался специально для нужд МЧС. Некоторые экземпляры позже были реализованы частным клиентам.

Главная особенность снегоболотохода - гусеницы шириной 500 мм вместо привычных колёс. Также машина оборудована шарнирно-сочленённой рамой. С таким "арсеналом" транспортное средство имеет отличную проходимость. Передняя часть вездехода представляет собой четырёхместный кузов. В задней части располагается большая грузовая платформа.

СХМ-8 оснащается двигателем от "Жигулей", коробкой передач от ВАЗ-2108, полноприводной трансмиссией от ВАЗ-2121 (ныне Lada Niva Legend), гидрообъёмным рулевым управлением, двумя лебёдками, люком на крыше.

Уникальный вездеход весом примерно 1600 кг способен разгоняться до 35 км/ч. При этом его грузоподъёмность составляет 1200 кг.

Фото: www.avito.ru
Фото: www.avito.ru