Александр Иванов: "Мы будем держать руку на пульсе"

Первый заместитель председателя городской думы Александр Иванов провел совместное заседание ТОС "Театральная площадь" и "Площадь Победы", в котором принял участие депутат Сергей Стефанов.

В планах на 2021 год: произвести ямочный ремонт в 11 дворах; обсудить с жителями домов № 92б по ул.Кирова, № 85, 89, 93 по ул.Дзержинского проект будущего общественного пространства;

продолжить контроль за ходом капитального ремонта в 13-ти многоквартирных домах избирательного округа №3; ввести в практику обмен опытом с другими территориальными общинами, в частности ознакомиться с работой ТОС "Содружество" по организации ремонта подъездов.

Собравшиеся также обсудили профилактику коронавирусной инфекции, активистка ТОС Светлана Карпова одна из первых вакцинировалась и призвала всех последовать ее примеру.

"Мы будем держать руку на пульсе и контролировать ход ремонта домов. Также оставили средства в резерве и в конце весны добавим в список ямочного ремонта еще несколько дворовых территорий, - рассказал Александр Иванов. - Надеюсь, весной будут постепенно сниматься ограничительные меры. Нам необходимо принять активное участие в субботниках и мероприятиях, посвященных Дню Победы и юбилею Калуги".

Александр Иванов поздравил женщин с наступающим Международным женским днем и вручил подарки. Закончилось мероприятие праздничным концертом.