Вильфанд предупредил о резком похолодании в Москве шестого марта

Аномально холодная погода установится в Москве и северо-западных регионах страны в эти выходные. Температура воздуха будет ниже нормы на 2-8 градусов. В субботу в столице России ночью от 9 до 14 градусов мороза, днем - максимум минус пять. Порывы ветра будут достигать 17 метров в секунду.

"В воскресенье похолодание чуть замедлится, затем опять начнется понижение", - рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд. По его словам, в Северо-Западном федеральном округе и на севере Урала отрицательная аномалия будет еще больше (4-8 градусов). Около нормы температура воздуха прогнозируется в Ростовской области, Ставрополье и в регионах, расположенных на Нижней Волге.