Нефтекомпания возместила в бюджет около 3 млн рублей налогов

Следственный комитет по Москве объявил, что прекратил уголовное дело против генерального директора АО "Нефтяная компания Дулисьма". Бизнесмен не платил налоги.

Дело против коммерсанта расследовалось по статье 199 УК РФ - "уклонение от уплаты налогов с организации путем включения в налоговые декларации заведомо ложных сведений, совершенное в особо крупном размере".

Корреспонденту "РГ" рассказали в СК, что генеральный директор АО "Нефтяная компания Дулисьма" заключал фиктивные договоры с подконтрольными фирмами о якобы выполнении работ, оказании услуг на нефтяном месторождении. Потом вносил ложные сведения в налоговую отчетность организации. В результате в бюджет Российской Федерации не уплачен налог на добавленную стоимость почти на 2 миллиарда рублей.

Кроме следователей, делом занимались сотрудники ГУЭБиПК МВД России и ОЭБ и ПК УВД по СВАО ГУ МВД России по Москве. Они вместе собрали все доказательства вины бизнесмена. В итоге фирма полностью погасила долг. Вместе со штрафом и пени вышло больше 2 миллиардов 987 миллионов рублей.

В связи с возмещением в полном объеме ущерба, причиненного бюджетной системе Российской Федерации, уголовное дело в отношении генерального директора прекращено по нереабилитирующим основаниям, заявили в Следственном комитете.