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03.03.2021 18:38
Рубрика: Происшествия

Нефтекомпания возместила в бюджет около 3 млн рублей налогов

Текст: Наталья Козлова

Следственный комитет по Москве объявил, что прекратил уголовное дело против генерального директора АО "Нефтяная компания Дулисьма". Бизнесмен не платил налоги.

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Дело против коммерсанта расследовалось по статье 199 УК РФ - "уклонение от уплаты налогов с организации путем включения в налоговые декларации заведомо ложных сведений, совершенное в особо крупном размере".

Корреспонденту "РГ" рассказали в СК, что генеральный директор АО "Нефтяная компания Дулисьма" заключал фиктивные договоры с подконтрольными фирмами о якобы выполнении работ, оказании услуг на нефтяном месторождении. Потом вносил ложные сведения в налоговую отчетность организации. В результате в бюджет Российской Федерации не уплачен налог на добавленную стоимость почти на 2 миллиарда рублей.

Кроме следователей, делом занимались сотрудники ГУЭБиПК МВД России и ОЭБ и ПК УВД по СВАО ГУ МВД России по Москве. Они вместе собрали все доказательства вины бизнесмена. В итоге фирма полностью погасила долг. Вместе со штрафом и пени вышло больше 2 миллиардов 987 миллионов рублей.

В связи с возмещением в полном объеме ущерба, причиненного бюджетной системе Российской Федерации, уголовное дело в отношении генерального директора прекращено по нереабилитирующим основаниям, заявили в Следственном комитете.

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