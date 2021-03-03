Парковка 8 марта в Москве будет бесплатной

Парковку в столице 8 марта сделают бесплатной. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта.

Оставить свою машину в Международный женский день можно будет на любой улице, включенной в зону платного парковочного пространства. Даже там, где в обычное время действует тариф 380 рублей в час. Стоянки со шлагбаумом останутся платными.

В субботу, 6 марта, на улицах города сохранятся обычные правила парковки. А 7 марта они вернутся в воскресное русло, то есть стоянка будет бесплатной за исключением мест, где установлен повышенный тариф.