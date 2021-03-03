Под Тверью водонапорная башня рухнула на автомобиль

В Тверской области водонапорная башня во время ремонта упала на автомобиль. ЧП произошло 2 марта около полудня в деревне Холмина Оленинского района.

- Проводились плановые работы по восстановлению водонапорной башни, - рассказала официальный представитель ГУМЧС по Тверской области Наталья Козырева. - При проведении работ конструкция башни упала на автомобиль ремонтной бригады.

Очевидцы произошедшего успели отбежать от падающей башни на безопасное расстояние, пострадавших нет.

- Насосная станция холодного водоснабжения не повреждена и будет эксплуатироваться без водонапорной башни, - добавили в ГУМЧС.

Обстоятельства ЧП выясняются.