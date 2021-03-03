Прошедший февраль стал самым снежным в столице за последние семь лет

В последний месяц календарной зимы прирост снежного покрова составил 68 сантиметров - ровно в два раза больше месячной нормы осадков. Об этом сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

Как отмечают в пресс-службе, последний месяц февраля стал самым снежным за последние семь лет. До этого рекордсменом был февраль 2018 года: прирост снега тогда составил 50 сантиметров.

Наименьшее количество осадков за семь лет зафиксировали в феврале 2014 года - всего 15 сантиметров. Относительно бесснежным был и февраль прошлого года - прирост снега составил 21 сантиметр.

Как отмечают метеорологи, стать рекордсменом месяцу помог сильный снегопад, прошедший с 12 по 14 февраля и принесший месячную норму осадков.