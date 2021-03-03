Эксперт Минздрава спрогнозировал сроки окончания пандемии COVID-19 в России

В России эпидемия коронавируса может закончиться ближе к середине этого года, считает главный внештатный пульмонолог Минздрава России по ЦФО Андрей Малявин. Произойдет это благодаря вакцинации и формированию популяционного иммунитета.

В интервью телеканалу "Москва-24" он, в частности, отметил, что коллективный иммунитет накапливается, в том числе и за счет переболевших коронавирусной инфекцией бессимптомно. По мнению врача, к середине года про пандемию коронавируса можно будет забыть. А вот рассчитывать на создание эффективного лекарства прямого противовирусного действия в ближайшее время не стоит. Произойти это может не ранее, чем через 5-10 лет.

В то же время во Всемирной организации здравоохранения обеспокоены ростом заболеваемости коронавирусом в Европе. "После снижения заболеваемости COVID-19 в европейском регионе с начала февраля появились первые признаки ее возобновления в Центральной и Восточной Европе, а также на Балканах", - написал в своем Тwitter глава европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге.