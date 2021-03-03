В ночь на среду в Москве ожидается небольшой снег

В ночь на четверг, 4 марта, в столице ожидаются местами небольшие осадки, прирост снега может составить до 1 см. Об этом сообщает комплекс городского хозяйства Москвы.

Температура воздуха будет от -2 до +1, порывы ветра до 14 м/с. Такие погодные условия могут способствовать образованию гололедицы.

Как сообщают в пресс-службе, городские службы непрерывно мониторят состояние наиболее опасных для движения транспорта участков дорог - мостов, тоннелей, эстакад, путепроводов, крутых подъемов и спусков, площадок торможения на остановках общественного транспорта. При необходимости их обработают противогололедными материалами для исключения скользкости.