В Сергиевом Посаде и в Чечне почтили память погибших бойцов ОМОНа

Накануне в подмосковном Сергиевом Посаде почтили память погибших в Чечне бойцов Сергиево-Посадского ОМОНа. Но и в некогда мятежной республике также чтут и помнят бойцов подмосковной милиции особого назначения.

2 марта 2000 года колонна ОМОНа попала в хорошо спланированную засаду. Посадских милиционеров расстреливали как свои, так и чеченские милиционеры, а также не исключено, что и боевики незаконных вооруженных формирований. Но даже сейчас, по прошествии стольких лет, до конца и неизвестна вся правда о тех событиях. Эта страница чеченской войны так и осталась одной из самых трагичных и позорных. В 2000 году после многочисленных публикаций в прессе о том, что в расстреле принимали участие свои же федеральные милиционеры, в Госдуме прошли специальные слушания по этому вопросу, на которых официальный представитель МВД категорически отрицал эту информацию, утверждая, что ОМОН расстреляли исключительно боевики. И лишь когда дело дошло до суда, выяснилось, что свои стреляли по своим.

Но и теперь выжившие бойцы хорошо помнят те события и не верят в версию халатности или случайной ошибки. Юрий Жаворонков, который в том бою чудом остался жив, и Сергей Адыгезалов, друг погибшего командира ОМОНа Дмитрия Маркелова, побывали в Грозном на месте гибели отряда в Старопромысловском районе и возложили цветы к памятному кресту.

Заехали они и в школу в станице Шелко-Заводской. Там отряд Сергиево-Посадского ОМОНа был в 1999 году в своей первой командировке в Чечне, которая закончилась без происшествий. Омоновцев в школе не забыли, они оставили о себе прекрасную память, корректным отношением к местному населению, несмотря на тот ад, который творился тогда в республике. Они приняли закон и спустя годы улицу, где базировался тогда отряд, чеченцы переименовали в улицу Дмитрия Маркелова.