В Твери спасли беременную с тотальным поражением легких на фоне COVID-19

Пациентку, поступившую в Тверскую областную больницу с коронавирусом и стопроцентным поражением легких, выписали сегодня вместе с новорожденным сыном.

Женщину привезли в стационар в январе. Ей экстренно провели кесарево сечение. Затем роженица провела 35 суток в реанимации, сообщается на официальной странице больницы в Facebook. Мальчик жив, находился месяц в Областном клиническом перинатальном центре им. Е.М. Бакуниной. Сама пациентка находилась 21 день на ИВЛ, 14 суток на ЭКМО, сказано в сообщении.

Спасти женщину удалось благодаря слаженной командной работе врачей-реаниматологов, среднего медицинского персонала облбольницы и работников перинатального центра.

Маму выписали домой, состояние - удовлетворительное. Медики пожелали здоровья ей и малышу.