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03.03.2021 05:47
Рубрика: Общество

Звезды бывают так близко

Хабаровские астрономы-любители делают космос доступным каждому
Текст: Дина Непомнящая (Хабаровск)
Российская газета - Неделя - Дальний Восток № 45(8396)
Две недели назад американский исследовательский аппарат Perseverance успешно сел на поверхность Марса. Посадка длилась около семи минут, за ним с интересом наблюдал весь мир.
Евгений Ревва (слева) и Владимир Наумов иногда выступают с лекциями о космосе. Фото: Из архива Евгения Реввы Евгений Ревва (слева) и Владимир Наумов иногда выступают с лекциями о космосе. Фото: Из архива Евгения Реввы
Евгений Ревва (слева) и Владимир Наумов иногда выступают с лекциями о космосе. Фото: Из архива Евгения Реввы

Следили за трансляцией и хабаровчане Владимир Наумов и Евгений Ревва, которые стараются быть в курсе всех важнейших астрономических событий. Они - астрономы-любители. Первый работает риелтором, второй - инженером. Наблюдения за космосом - их хобби. И к этому увлечению они с удовольствием приобщают других.

- В детстве самым страшным наказанием для меня было отобрать энциклопедию по астрономии. Искал ее потом по всей квартире, - вспоминает Владимир.

Фото: vk.com/kudsverchkov
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Увлекательную книгу мальчику в восемь лет подарил дедушка. Тогда они вместе даже хотели собрать телескоп из стекол для очков. Правда, так и не сложилось...

- Настоящий телескоп купил уже в 2011 году на первую зарплату. Раньше, чем машину, - улыбается Владимир.

- А у меня он появился в 2008-м почти случайно, - говорит Евгений. - Пользоваться им учился по видео в интернете.

Ребята познакомились, когда стали "нести астрономию в массы". Проводить так называемые "тротуарки", во время которых любой желающий может бесплатно посмотреть на звезды.

- Это тротуарная астрономия, - объясняет Евгений. - Движение развил американец Джон Добсон. Он самостоятельно делал телескопы, выходил в город и давал посмотреть в них прохожим. Мы делаем так же. Всем нравится. Смотрят на Луну, например. Кратеры видно четко, людям даже кажется, что это картинка из интернета.

- Про Сатурн часто говорят: "Ух ты, как на картинке", - добавляет его товарищ.

- Да, у него колечки хорошо видно.

Владимир Наумов отлично помнит, как впервые спонтанно организовал такой показ.

- В 2012 году было прохождение Венеры по диску Солнца - достаточно редкое событие, которое повторяется с двумя временными промежутками: около восьми и около ста лет. У нас погода тогда была плохая, поэтому я поехал в Комсомольск-на-Амуре, - рассказывает Владимир. - Решил за символические 50 руб­лей показывать Венеру прохожим. В итоге четырехкратно окупил поездку.

- Торговец космосом, - подшучивает над другом Евгений.

Кстати, про погоду астрономы упомянули не случайно. Если она плохая, сложно разглядеть что-то на небе. А еще мешает городская засветка. На "тротуарке" можно увидеть только самые яркие объекты Солнечной системы. Чтобы взглянуть на дальний космос, придется выехать за город. Ребята чаще всего отправляются для этого в поселок Сита под Хабаровском. Иногда берут с собой туристов и бесплатно проводят астрономические экскурсии.

- Мы делаем объявление в социальных сетях, если куда-то собираемся, и люди могут поехать с нами, - говорит Владимир.

- Сейчас выезды гораздо реже из-за коронавируса. Надо быть осторожнее, ведь к телескопу прикасаешься и руками, и глазом, - признается Евгений Ревва. - Пока организуем небольшие мероприятия. Например, в конце декабря устроили в коттедже у знакомого астрономическую вечеринку: смотрели на сближение планет, читали лекцию, да еще и вкусно поели. В дальнейшем будем продолжать. Но туда нужно доехать, телескопы привезти, продукты купить... Зарабатывать на этом мы не пытаемся, да и вряд ли получится. В основном все платные мероприятия, которые я организовывал, себя даже не окупали.

Владимир предпочитает заниматься наблюдениями. Есть тайное желание найти сверхновую звезду, но пока все "подозрительные" звездочки оказывались уже открытыми. Его друг увлекается космическими съемками.

- Мне интереснее получать цветные снимки и красивые фотографии, нежели смотреть, - делится астрофотограф. - Потому что некоторые объекты очень тусклые. Грубо говоря, мутное черно-белое пятнышко. А на снимке уже цветная галактика.

- А мне больше нравится смотреть на космос, а не на экран монитора. Я бы фотографировал, если бы это занимало раз в десять меньше времени, - улыбается Владимир.

- Просто Вова раньше фотографией вообще не занимался. Сейчас тоже купил себе фототелескоп, осваивает.

Вспоминая о мероприятиях, говорят, что самое грандиозное было в 2019 году на День космонавтики.

- В парке им. Гагарина устроили импровизированную выставку телескопов, - описывает Евгений Ревва. - Показывали людям Солнце и Луну. Образовалась огромная очередь. Тысячи три людей.

- По 2,5 часа стояли, чтобы заглянуть в телескоп, - добавляет Владимир. - Хотя могли прийти на "тротуарку" и посмотреть на Луну в другой день почти без очереди. Впрочем, это наша недоработка - пока мало кто о нас знает.

Своими знаниями ребята делятся со всеми. Например, ездили с лекциями в краевой детский центр "Созвездие". Но на настоящие астровыезды стараются брать ограниченное число гостей.

- Как правило, такие мероприятия организовываем вдвоем, а зимой я и вовсе бываю один, поэтому если придет много людей, может образоваться очередь к телескопам, и гости будут скучать, - объясняет Владимир Наумов. - Мы также всегда просим оставлять маленьких детишек дома, так как наблюдение в телескоп требует большой усидчивости и напряжения.

Фото: <a href="https://znanie.vdnh.ru/" rel="nofollow" target="_blank">Проект "Знание"</a>
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Однако старшеклассники, наоборот, часто интересуются космосом, поэтому бывают на выездах очень охотно.

- Особенно любят, когда я задаю им разные космические задачки - прочитать, какое число образует рисунок из звезд или найти крошечную туманность на фоне звездного скопления, - говорит Владимир.

Из-за того, что в теплое время года хабаровская погода нечасто подходит для астрономических наблюдений, друзья выезжают достаточно редко и не всегда приглашают гостей - все же это их хобби.

Приобщая других к любимому делу, ребята получают большое удовольствие. Говорят, что это их заряжает. Потому и планы на будущее связаны с популяризацией астрономии.

- Я пытаюсь как можно больше астрономов собрать, чтобы проводить онлайн-встречи. Назвали их астросборы, - делится Евгений. - Один такой уже был. Еще создал канал на YouTube. А Вова в Instagram устраивает марафоны вопросов.

- Да, по средам, - подтверждает Владимир Наумов. - Вопросы сам придумываю. А еще делюсь познавательной информацией - календарем астрономических событий, интересными фактами о том, что сейчас видно на небе, и многим другим.

Друзья уверены, что астрономия может быть интересна всем. Ведь это обширная наука, а ей всегда есть, чем удивить.

Кстати

Несколько лет назад Владимир Наумов создал сайт KhabAstro.ru, где ищет единомышленников, публикует новости и фотоотчеты с астрономических мероприятий в Хабаровске и делится познавательной информацией о космосе.

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