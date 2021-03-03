Как каюры готовились к самой длинной в мире гонке на собачьих упряжках

На Камчатке 28 февраля стартовала традиционная гонка на собачьих упряжках "Берингия". 13 каюров отправились из поселка Эссо Быстринского района на северо-восток полуострова, в поселок Оссора, куда прибудут к середине марта. В этом году протяженность маршрута составит 950 километров - мимо вулканов по заснеженной тундре, лесам, горным перевалам. "РГ" узнала, как спортсмены готовились к гонке и что их может ожидать в пути.

В этом году протяженность "Берингии" составит 950 километров - мимо вулканов по заснеженной тундре, лесам, горным перевалам. Фото: Василий Русин

Наедине с Богом

Андрей Семашкин - один из тех, кто отправился покорять снежные просторы. Для него это 12-я по счету гонка, в четырех из них он побеждал. Несколько лет подряд в "Берингии" участвовала его супруга Анастасия, тоже титулованный спортсмен, дважды получавшая берингийскую "бронзу". Недавно Настя родила восьмого ребенка и осталась дома.

Андрей признается, что каждый раз на финише говорит себе: все, хватит! Но ближе к осени его начинают будоражить сны о гонке, и он понимает - надо готовиться.

- Когда выходишь на маршрут, остаешься совсем один - нет мобильной связи, людей вокруг. Ты наедине с Богом и своей командой. Несешься с ней в едином порыве с ощущением, что за спиной вырастают крылья. Как объяснить, почему ты каждый раз идешь на гонку? Почему альпинист поднимается в гору, заведомо зная, что это может быть его последнее восхождение? То же самое и здесь - испытываешь пиковое чувство свободы, - говорит он.

- Экстремальные условия выворачивают наизнанку, и ты понимаешь, чего стоишь, - поддерживает мужа Анастасия.

Скрыться от пурги

Каюры называют "Берингию" "домашней" гонкой, потому что длинный путь делится на этапы по 60-80-100 километров от села до села. Утром, когда спортсмены отправляются в дорогу, судья включает секундомер, а вечером, когда достигают нужной точки, выключает. В конце пути показатели каждого участника суммируются.

Чаще всего каюры ночуют в деревнях или на базах оленеводов. Если требуется, организаторы соревнований пробивают путь на снегоходах. Кроме того, в дороге участников кормят. Несмотря на все условия экстрима хватает.

Андрей вспоминает, как в 2011 году столкнулся с медведем - тогда была сильная оттепель и косолапые рано проснулись. Когда увидел дикого зверя рядом с трассой, испугался, что собаки погонятся за ним. Но они потявкали и прошли мимо. А вот каюрам, чьи животные имели примесь охотничьей крови, пришлось нелегко - взыгравшие инстинкты заставили псов гонять медведя по тундре.

Другая опасность - жестокая пурга, которая часто случается в это время года. Однажды в непогоду Андрей чуть не потерял своих животных. В районе Карагинского перевала, знаменитого крутым нравом, сбился с дороги. Пока искал путь, одна из 14 собак перегрызла часть упряжи и частично освободила сразу шестерых псов. Если бы они рванули, то сразу несколько собак погибли бы, оторвав себе головы. Андрею пришлось схватить веревки и держать свою команду. Проходившие мимо участники гонки из-за пурги не увидели и не услышали его, на помощь через некоторое время пришла догнавшая мужа Анастасия.

В 2018-м, когда маршрут "Берингии" протянулся на 2100 километров до Чукотки, участников всю дорогу сопровождала стихия. На одном из перегонов - по дороге к реке Ука - жесткая низовая пурга заставила прятаться в снегу.

- Не было видно даже собак, которые стоят ближе к нарте. Мы остановились, выкопали ямы глубиной метра четыре - добрались до самой земли. В снегу было комфортно и тепло. Но тем, кто был позади нас, досталось куда больше. Они находились наверху сопки, где дул сильный пронизывающий ветер. Ну, слава Богу, все живы, - добавляет Андрей.

У каюров есть и другой способ переждать непогоду. Участник гонки, Валерий Чуприн, охотник из Эссо, который большую часть года живет в лесу и использует собак в повседневной жизни, называет его традиционным - так укрывались от ветра и снега его деды и прадеды. Между ручек и полозьев нарты плетут каркас из веревок, на него натягивают тент. Получается небольшая "палатка", где может спрятаться человек.

Нарты и собаки

Свою нарту Валерий Чуприн делал сам лет 20 назад тоже по традиционной технологии без единого гвоздя. Современные в ней только полозья, которые подбиты пластмассой для лучшего скольжения.

Раньше, говорит Валерий, ходили просто на деревянных, а в мокрый снег надевали оленьи камусы - специальные вставки из шкур. А сто лет назад полозья подбивали китовым усом, и тогда сани летали! Но об этом современные каюры знают только понаслышке.

Андрей Семашкин использует экспедиционную нарту из металла и пластика. Несколько лет назад он привез ее с Аляски сломанной и восстановил.

Серийно нарты не выпускают, люди, которые занимаются ездовым собаководством, делают их на заказ.

Так, один из признанных камчатских мастеров и четырехкратный чемпион гонки Андрей Притчин, мастерит их из березы. На эти соревнования он тоже отправился на сделанных собственноручно.

У Андрея Притчина, как и у Андрея Семашкина,- собачьи питомники, откуда они отбирают подходящих для соревнований животных. Это процесс, рассказывает Семашкин, начинается в августе, когда спадает жара. В прежние времена камчатские аборигены браковали псов с голубыми глазами, считая, что они одержимы злыми духами. Но для Андрея это не более чем суеверие. У собаки могут быть глаза любого цвета, гораздо важнее, чтобы на нее можно было положиться.

Каюры присматриваются к щенкам, отмечают самых азартных, сдержанных, выносливых, обладающих лидерскими качествами и внимательных к голосу человека.

Каждый день собаки тренируются. К старту гонки их общий набег может доходить до 5000 километров. Перед "Берингией" псов усиленно кормят, причем не только современным кормом, а как в прежние времена - сдабривают еду жиром нерпы, угощают головами лосося. Все для того, чтобы у четвероногих хватило сил выдержать многодневный марафон.

- Каждый раз сам себе задаю вопросы: почему собака всегда готова бежать? Что заставляет ее так пахать, сбивать лапы? И не нахожу ответа. Наверно, ей это нравится. И нам тоже, - смеется знаменитый камчатский каюр.

Кстати

Победитель "Берингии-2021" получит главный приз в три миллиона рублей. За второе и третье места предусмотрено вознаграждение в размере двух и одного миллиона соответственно.

Прямая речь

Владимир Солодов, губернатор Камчатского края:

- В будущем станем активно привлекать каюров из других регионов. В этом году мы во многом ограничены из-за COVID-19, до последнего был непонятен сам формат проведения "Берингии". В перспективе планируем вывести нашу гонку на международную арену.