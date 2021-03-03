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03.03.2021 05:07
Рубрика: Общество

В ДФО заработала "горячая линия" для семей с тяжелобольными детьми

Текст: Артем Красиков

В Чукотском автономном округе, Сахалинской и Магаданской областях заработала "горячая линия" службы поиска медицинской помощи "Верное направление".

На Урале появилась бесплатная служба нянь для семей с тяжелобольными детьми

Сервис предназначен для людей, которые не могут найти или оплатить необходимое лечение для тяжелобольных детей, сообщает пресс-служба Фонда "Росконгресс".

Специалисты находят варианты получения медицинской помощи за счет государства, благотворительные фонды, собирают пакеты документов вместе с родителями, сопровождают сложные случаи до реального получения необходимой помощи.

Служба работает с 11 января в Башкортостане, Камчатском крае, Ульяновской и Новгородской областях. За два месяца на "горячую линию" поступило более 100 профильных звонков, в работе у координаторов 30 активных случаев.

В регионах Общество Здоровье Общество Семья и дети Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Камчатский край ДФО Чукотский АО ДФО Сахалинская область ДФО Магаданская область

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