В ДФО заработала "горячая линия" для семей с тяжелобольными детьми

В Чукотском автономном округе, Сахалинской и Магаданской областях заработала "горячая линия" службы поиска медицинской помощи "Верное направление".

Сервис предназначен для людей, которые не могут найти или оплатить необходимое лечение для тяжелобольных детей, сообщает пресс-служба Фонда "Росконгресс".

Специалисты находят варианты получения медицинской помощи за счет государства, благотворительные фонды, собирают пакеты документов вместе с родителями, сопровождают сложные случаи до реального получения необходимой помощи.

Служба работает с 11 января в Башкортостане, Камчатском крае, Ульяновской и Новгородской областях. За два месяца на "горячую линию" поступило более 100 профильных звонков, в работе у координаторов 30 активных случаев.