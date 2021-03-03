В Приамурье на девочку наехала снегоочистительная машина

В городе Зея Амурской области на тротуаре водитель снегоочистительной машины наехал на семилетнюю девочку.

Ребенок с тяжелыми травмами был доставлен в районную больницу.

"Состояние пострадавшей стабильное, тяжелое. Она находится в реанимации. Из Амурской детской областной больницы прилетел врач, провел консультации с местными специалистами", - сообщает региональный минздрав.

Следственное областное управление СК РФ возбудило уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью (часть первая статьи 264 УК РФ).