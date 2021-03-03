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03.03.2021 11:10
Рубрика: Общество

За сутки в России подтверждено 10 535 случаев COVID-19 в 84 регионах

Текст: Любовь Проценко
Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 12,5% - без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое
  • 1 Москва 1284
  • 2 Санкт-Петербург 962
  • 3 Московская область 691
  • 4 Нижегородская область 388
  • 5 Воронежская область 286
  • 6 Ростовская область 277
  • 7 Самарская область 273
  • 8 Иркутская область 210
  • 9 Саратовская область 188
  • 10 Челябинская область 180
  • 11 Пермский край 177
  • 12 Волгоградская область 169
  • 13 Свердловская область 159
  • 14 Красноярский край 156
  • 15 Вологодская область 150
  • 16 Пензенская область 148
  • 17 Краснодарский край 146
  • 18 Ленинградская область 144
  • 19 Тверская область 137
  • 20 Республика Башкортостан 136
  • 21 Алтайский край 129
  • 22 Кировская область 124
  • 23 Ярославская область 123
  • 24 Курская область 121
  • 25 Архангельская область 117
  • 26 Владимирская область 117
  • 27 Тульская область 114
  • 28 Тамбовская область 112
  • 29 Новосибирская область 107
  • 30 Липецкая область 105
  • 31 Калужская область 101
  • 32 Ульяновская область 101
  • 33 Омская область 101
  • 34 Республика Бурятия 100
  • 35 Забайкальский край 99
  • 36 Ханты-Мансийский автономный округ 99
  • 37 Республика Карелия 97
  • 38 Астраханская область 95
  • 39 Брянская область 93
  • 40 Ставропольский край 93
  • 41 Белгородская область 91
  • 42 Псковская область 89
  • 43 Калининградская область 87
  • 44 Тюменская область 86
  • 45 Орловская область 80
  • 46 Республика Коми 80
  • 47 Приморский край 80
  • 48 Удмуртская Республика 76
  • 49 Мурманская область 75
  • 50 Оренбургская область 75
  • 51 Смоленская область 73
  • 52 Кабардино-Балкарская Республика 69
  • 53 Ивановская область 69
  • 54 Новгородская область 65
  • 55 Курганская область 65
  • 56 Республика Крым 65
  • 57 Рязанская область 64
  • 58 Хабаровский край 59
  • 59 Севастополь 54
  • 60 Кемеровская область 54
  • 61 Республика Татарстан 49
  • 62 Республика Чувашия 48
  • 63 Республика Мордовия 45
  • 64 Томская область 43
  • 65 Костромская область 41
  • 66 Республика Саха (Якутия) 41
  • 67 Республика Дагестан 40
  • 68 Амурская область 38
  • 69 Республика Калмыкия 37
  • 70 Ямало-Ненецкий автономный округ 37
  • 71 Карачаево-Черкесская Республика 36
  • 72 Сахалинская область 34
  • 73 Республика Алтай 28
  • 74 Камчатский край 28
  • 75 Республика Северная Осетия-Алания 27
  • 76 Республика Марий Эл 26
  • 77 Республика Ингушетия 21
  • 78 Республика Хакасия 18
  • 79 Чеченская Республика 11
  • 80 Республика Адыгея 10
  • 81 Республика Тыва 5
  • 82 Магаданская область 3
  • 83 Еврейская автономная область 3
  • 84 Ненецкий автономный округ 1

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 4 278 750 случаев (+0,25%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки
  • 1. Чукотский автономный округ 0%
  • 2. Республика Тыва 0,03 %
  • 3. Магаданская область 0,04%
За последние сутки подтверждено 452 смерти
  1. Москва 46
  2. Санкт-Петербург 39
  3. Московская область 33
  4. Ростовская область 29
  5. Воронежская область 16
  6. Краснодарский край 15
  7. Красноярский край 13
  8. Нижегородская область 12
  9. Свердловская область 12
  10. Алтайский край 10
  11. Тульская область 9
  12. Новосибирская область 9
  13. Тверская область 8
  14. Ульяновская область 8
  15. Иркутская область 8
  16. Ивановская область 6
  17. Курская область 6
  18. Ленинградская область 6
  19. Мурманская область 6
  20. Республика Крым 6
  21. Волгоградская область 6
  22. Ставропольский край 6
  23. Республика Чувашия 6
  24. Пермский край 6
  25. Челябинская область 6
  26. Владимирская область 5
  27. Калининградская область 5
  28. Республика Дагестан 5
  29. Республика Татарстан 5
  30. Оренбургская область 5
  31. Саратовская область 5
  32. Смоленская область 4
  33. Ярославская область 4
  34. Республика Башкортостан 4
  35. Удмуртская Республика 4
  36. Брянская область 3
  37. Липецкая область 3
  38. Орловская область 3
  39. Рязанская область 3
  40. Республика Карелия 3
  41. Вологодская область 3
  42. Севастополь 3
  43. Пензенская область 3
  44. Самарская область 3
  45. Тюменская область 3
  46. Забайкальский край 3
  47. Амурская область 3
  48. Белгородская область 2
  49. Тамбовская область 2
  50. Республика Коми 2
  51. Новгородская область 2
  52. Псковская область 2
  53. Астраханская область 2
  54. Кабардино-Балкарская Республика 2
  55. Республика Северная Осетия - Алания 2
  56. Кировская область 2
  57. Ханты-Мансийский автономный округ 2
  58. Республика Алтай 2
  59. Республика Хакасия 2
  60. Омская область 2
  61. Томская область 2
  62. Республика Бурятия 2
  63. Приморский край 2
  64. Хабаровский край 2
  65. Калужская область 1
  66. Костромская область 1
  67. Республика Ингушетия 1
  68. Чеченская Республика 1
  69. Республика Мордовия 1
  70. Ямало-Ненецкий автономный округ 1
  71. Кемеровская область 1
  72. Республика Саха (Якутия) 1
  73. Сахалинская область 1

За весь период по России умерло 87 348 человек.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 15 694 человека
  1. Санкт-Петербург 2635
  2. Москва 2065
  3. Московская область 596
  4. Нижегородская область 438
  5. Воронежская область 321
  6. Астраханская область 307
  7. Приморский край 306
  8. Ростовская область 302
  9. Самарская область 292
  10. Иркутская область 264
  11. Пермский край 263
  12. Ленинградская область 226
  13. Краснодарский край 221
  14. Пензенская область 211
  15. Республика Крым 199
  16. Архангельская область 198
  17. Вологодская область 189
  18. Кировская область 187
  19. Ставропольский край 185
  20. Тверская область 182
  21. Челябинская область 182
  22. Свердловская область 172
  23. Тамбовская область 171
  24. Республика Бурятия 170
  25. Волгоградская область 165
  26. Липецкая область 164
  27. Республика Карелия 158
  28. Смоленская область 157
  29. Ярославская область 157
  30. Саратовская область 157
  31. Псковская область 155
  32. Алтайский край 155
  33. Мурманская область 153
  34. Красноярский край 148
  35. Владимирская область 141
  36. Ивановская область 139
  37. Белгородская область 134
  38. Курская область 128
  39. Оренбургская область 126
  40. Республика Башкортостан 119
  41. Омская область 119
  42. Орловская область 115
  43. Тульская область 115
  44. Калужская область 114
  45. Калининградская область 112
  46. Новосибирская область 112
  47. Забайкальский край 112
  48. Ханты-Мансийский автономный округ 111
  49. Хабаровский край 111
  50. Брянская область 110
  51. Ульяновская область 109
  52. Севастополь 98
  53. Республика Татарстан 91
  54. Тюменская область 90
  55. Удмуртская Республика 85
  56. Республика Саха (Якутия) 85
  57. Новгородская область 83
  58. Республика Коми 81
  59. Курганская область 79
  60. Республика Хакасия 79
  61. Томская область 74
  62. Рязанская область 72
  63. Костромская область 69
  64. Кабардино-Балкарская Республика 68
  65. Амурская область 56
  66. Ямало-Ненецкий автономный округ 54
  67. Кемеровская область 53
  68. Карачаево-Черкесская Республика 52
  69. Республика Калмыкия 51
  70. Республика Марий Эл 51
  71. Республика Дагестан 50
  72. Сахалинская область 49
  73. Республика Алтай 47
  74. Республика Чувашия 45
  75. Камчатский край 44
  76. Республика Ингушетия 43
  77. Республика Северная Осетия - Алания 42
  78. Республика Мордовия 40
  79. Чеченская Республика 30
  80. Республика Адыгея 21
  81. Еврейская автономная область 12
  82. Республика Тыва 10
  83. Магаданская область 7
  84. Ненецкий автономный округ 5

За весь период выписано по выздоровлении по России - 3 853 734.

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