За сутки в России подтверждено 10 535 случаев COVID-19 в 84 регионах

Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 12,5% - без клинических проявлений.

Распределение по субъектам такое 1 Москва 1284

2 Санкт-Петербург 962

3 Московская область 691

4 Нижегородская область 388

5 Воронежская область 286

6 Ростовская область 277

7 Самарская область 273

8 Иркутская область 210

9 Саратовская область 188

10 Челябинская область 180

11 Пермский край 177

12 Волгоградская область 169

13 Свердловская область 159

14 Красноярский край 156

15 Вологодская область 150

16 Пензенская область 148

17 Краснодарский край 146

18 Ленинградская область 144

19 Тверская область 137

20 Республика Башкортостан 136

21 Алтайский край 129

22 Кировская область 124

23 Ярославская область 123

24 Курская область 121

25 Архангельская область 117

26 Владимирская область 117

27 Тульская область 114

28 Тамбовская область 112

29 Новосибирская область 107

30 Липецкая область 105

31 Калужская область 101

32 Ульяновская область 101

33 Омская область 101

34 Республика Бурятия 100

35 Забайкальский край 99

36 Ханты-Мансийский автономный округ 99

37 Республика Карелия 97

38 Астраханская область 95

39 Брянская область 93

40 Ставропольский край 93

41 Белгородская область 91

42 Псковская область 89

43 Калининградская область 87

44 Тюменская область 86

45 Орловская область 80

46 Республика Коми 80

47 Приморский край 80

48 Удмуртская Республика 76

49 Мурманская область 75

50 Оренбургская область 75

51 Смоленская область 73

52 Кабардино-Балкарская Республика 69

53 Ивановская область 69

54 Новгородская область 65

55 Курганская область 65

56 Республика Крым 65

57 Рязанская область 64

58 Хабаровский край 59

59 Севастополь 54

60 Кемеровская область 54

61 Республика Татарстан 49

62 Республика Чувашия 48

63 Республика Мордовия 45

64 Томская область 43

65 Костромская область 41

66 Республика Саха (Якутия) 41

67 Республика Дагестан 40

68 Амурская область 38

69 Республика Калмыкия 37

70 Ямало-Ненецкий автономный округ 37

71 Карачаево-Черкесская Республика 36

72 Сахалинская область 34

73 Республика Алтай 28

74 Камчатский край 28

75 Республика Северная Осетия-Алания 27

76 Республика Марий Эл 26

77 Республика Ингушетия 21

78 Республика Хакасия 18

79 Чеченская Республика 11

80 Республика Адыгея 10

81 Республика Тыва 5

82 Магаданская область 3

83 Еврейская автономная область 3

84 Ненецкий автономный округ 1 В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 4 278 750 случаев (+0,25%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки 1. Чукотский автономный округ 0%

2. Республика Тыва 0,03 %

3. Магаданская область 0,04% За последние сутки подтверждено 452 смерти Москва 46 Санкт-Петербург 39 Московская область 33 Ростовская область 29 Воронежская область 16 Краснодарский край 15 Красноярский край 13 Нижегородская область 12 Свердловская область 12 Алтайский край 10 Тульская область 9 Новосибирская область 9 Тверская область 8 Ульяновская область 8 Иркутская область 8 Ивановская область 6 Курская область 6 Ленинградская область 6 Мурманская область 6 Республика Крым 6 Волгоградская область 6 Ставропольский край 6 Республика Чувашия 6 Пермский край 6 Челябинская область 6 Владимирская область 5 Калининградская область 5 Республика Дагестан 5 Республика Татарстан 5 Оренбургская область 5 Саратовская область 5 Смоленская область 4 Ярославская область 4 Республика Башкортостан 4 Удмуртская Республика 4 Брянская область 3 Липецкая область 3 Орловская область 3 Рязанская область 3 Республика Карелия 3 Вологодская область 3 Севастополь 3 Пензенская область 3 Самарская область 3 Тюменская область 3 Забайкальский край 3 Амурская область 3 Белгородская область 2 Тамбовская область 2 Республика Коми 2 Новгородская область 2 Псковская область 2 Астраханская область 2 Кабардино-Балкарская Республика 2 Республика Северная Осетия - Алания 2 Кировская область 2 Ханты-Мансийский автономный округ 2 Республика Алтай 2 Республика Хакасия 2 Омская область 2 Томская область 2 Республика Бурятия 2 Приморский край 2 Хабаровский край 2 Калужская область 1 Костромская область 1 Республика Ингушетия 1 Чеченская Республика 1 Республика Мордовия 1 Ямало-Ненецкий автономный округ 1 Кемеровская область 1 Республика Саха (Якутия) 1 Сахалинская область 1 За весь период по России умерло 87 348 человек. За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 15 694 человека Санкт-Петербург 2635 Москва 2065 Московская область 596 Нижегородская область 438 Воронежская область 321 Астраханская область 307 Приморский край 306 Ростовская область 302 Самарская область 292 Иркутская область 264 Пермский край 263 Ленинградская область 226 Краснодарский край 221 Пензенская область 211 Республика Крым 199 Архангельская область 198 Вологодская область 189 Кировская область 187 Ставропольский край 185 Тверская область 182 Челябинская область 182 Свердловская область 172 Тамбовская область 171 Республика Бурятия 170 Волгоградская область 165 Липецкая область 164 Республика Карелия 158 Смоленская область 157 Ярославская область 157 Саратовская область 157 Псковская область 155 Алтайский край 155 Мурманская область 153 Красноярский край 148 Владимирская область 141 Ивановская область 139 Белгородская область 134 Курская область 128 Оренбургская область 126 Республика Башкортостан 119 Омская область 119 Орловская область 115 Тульская область 115 Калужская область 114 Калининградская область 112 Новосибирская область 112 Забайкальский край 112 Ханты-Мансийский автономный округ 111 Хабаровский край 111 Брянская область 110 Ульяновская область 109 Севастополь 98 Республика Татарстан 91 Тюменская область 90 Удмуртская Республика 85 Республика Саха (Якутия) 85 Новгородская область 83 Республика Коми 81 Курганская область 79 Республика Хакасия 79 Томская область 74 Рязанская область 72 Костромская область 69 Кабардино-Балкарская Республика 68 Амурская область 56 Ямало-Ненецкий автономный округ 54 Кемеровская область 53 Карачаево-Черкесская Республика 52 Республика Калмыкия 51 Республика Марий Эл 51 Республика Дагестан 50 Сахалинская область 49 Республика Алтай 47 Республика Чувашия 45 Камчатский край 44 Республика Ингушетия 43 Республика Северная Осетия - Алания 42 Республика Мордовия 40 Чеченская Республика 30 Республика Адыгея 21 Еврейская автономная область 12 Республика Тыва 10 Магаданская область 7 Ненецкий автономный округ 5 За весь период выписано по выздоровлении по России - 3 853 734. ВОЗ: Новые штаммы коронавируса расширили свою географию