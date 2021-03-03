За сутки в России подтверждено 10 535 случаев COVID-19 в 84 регионах

Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 12,5% - без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое
- 1 Москва 1284
- 2 Санкт-Петербург 962
- 3 Московская область 691
- 4 Нижегородская область 388
- 5 Воронежская область 286
- 6 Ростовская область 277
- 7 Самарская область 273
- 8 Иркутская область 210
- 9 Саратовская область 188
- 10 Челябинская область 180
- 11 Пермский край 177
- 12 Волгоградская область 169
- 13 Свердловская область 159
- 14 Красноярский край 156
- 15 Вологодская область 150
- 16 Пензенская область 148
- 17 Краснодарский край 146
- 18 Ленинградская область 144
- 19 Тверская область 137
- 20 Республика Башкортостан 136
- 21 Алтайский край 129
- 22 Кировская область 124
- 23 Ярославская область 123
- 24 Курская область 121
- 25 Архангельская область 117
- 26 Владимирская область 117
- 27 Тульская область 114
- 28 Тамбовская область 112
- 29 Новосибирская область 107
- 30 Липецкая область 105
- 31 Калужская область 101
- 32 Ульяновская область 101
- 33 Омская область 101
- 34 Республика Бурятия 100
- 35 Забайкальский край 99
- 36 Ханты-Мансийский автономный округ 99
- 37 Республика Карелия 97
- 38 Астраханская область 95
- 39 Брянская область 93
- 40 Ставропольский край 93
- 41 Белгородская область 91
- 42 Псковская область 89
- 43 Калининградская область 87
- 44 Тюменская область 86
- 45 Орловская область 80
- 46 Республика Коми 80
- 47 Приморский край 80
- 48 Удмуртская Республика 76
- 49 Мурманская область 75
- 50 Оренбургская область 75
- 51 Смоленская область 73
- 52 Кабардино-Балкарская Республика 69
- 53 Ивановская область 69
- 54 Новгородская область 65
- 55 Курганская область 65
- 56 Республика Крым 65
- 57 Рязанская область 64
- 58 Хабаровский край 59
- 59 Севастополь 54
- 60 Кемеровская область 54
- 61 Республика Татарстан 49
- 62 Республика Чувашия 48
- 63 Республика Мордовия 45
- 64 Томская область 43
- 65 Костромская область 41
- 66 Республика Саха (Якутия) 41
- 67 Республика Дагестан 40
- 68 Амурская область 38
- 69 Республика Калмыкия 37
- 70 Ямало-Ненецкий автономный округ 37
- 71 Карачаево-Черкесская Республика 36
- 72 Сахалинская область 34
- 73 Республика Алтай 28
- 74 Камчатский край 28
- 75 Республика Северная Осетия-Алания 27
- 76 Республика Марий Эл 26
- 77 Республика Ингушетия 21
- 78 Республика Хакасия 18
- 79 Чеченская Республика 11
- 80 Республика Адыгея 10
- 81 Республика Тыва 5
- 82 Магаданская область 3
- 83 Еврейская автономная область 3
- 84 Ненецкий автономный округ 1
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 4 278 750 случаев (+0,25%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки
- 1. Чукотский автономный округ 0%
- 2. Республика Тыва 0,03 %
- 3. Магаданская область 0,04%
За последние сутки подтверждено 452 смерти
- Москва 46
- Санкт-Петербург 39
- Московская область 33
- Ростовская область 29
- Воронежская область 16
- Краснодарский край 15
- Красноярский край 13
- Нижегородская область 12
- Свердловская область 12
- Алтайский край 10
- Тульская область 9
- Новосибирская область 9
- Тверская область 8
- Ульяновская область 8
- Иркутская область 8
- Ивановская область 6
- Курская область 6
- Ленинградская область 6
- Мурманская область 6
- Республика Крым 6
- Волгоградская область 6
- Ставропольский край 6
- Республика Чувашия 6
- Пермский край 6
- Челябинская область 6
- Владимирская область 5
- Калининградская область 5
- Республика Дагестан 5
- Республика Татарстан 5
- Оренбургская область 5
- Саратовская область 5
- Смоленская область 4
- Ярославская область 4
- Республика Башкортостан 4
- Удмуртская Республика 4
- Брянская область 3
- Липецкая область 3
- Орловская область 3
- Рязанская область 3
- Республика Карелия 3
- Вологодская область 3
- Севастополь 3
- Пензенская область 3
- Самарская область 3
- Тюменская область 3
- Забайкальский край 3
- Амурская область 3
- Белгородская область 2
- Тамбовская область 2
- Республика Коми 2
- Новгородская область 2
- Псковская область 2
- Астраханская область 2
- Кабардино-Балкарская Республика 2
- Республика Северная Осетия - Алания 2
- Кировская область 2
- Ханты-Мансийский автономный округ 2
- Республика Алтай 2
- Республика Хакасия 2
- Омская область 2
- Томская область 2
- Республика Бурятия 2
- Приморский край 2
- Хабаровский край 2
- Калужская область 1
- Костромская область 1
- Республика Ингушетия 1
- Чеченская Республика 1
- Республика Мордовия 1
- Ямало-Ненецкий автономный округ 1
- Кемеровская область 1
- Республика Саха (Якутия) 1
- Сахалинская область 1
За весь период по России умерло 87 348 человек.
За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 15 694 человека
- Санкт-Петербург 2635
- Москва 2065
- Московская область 596
- Нижегородская область 438
- Воронежская область 321
- Астраханская область 307
- Приморский край 306
- Ростовская область 302
- Самарская область 292
- Иркутская область 264
- Пермский край 263
- Ленинградская область 226
- Краснодарский край 221
- Пензенская область 211
- Республика Крым 199
- Архангельская область 198
- Вологодская область 189
- Кировская область 187
- Ставропольский край 185
- Тверская область 182
- Челябинская область 182
- Свердловская область 172
- Тамбовская область 171
- Республика Бурятия 170
- Волгоградская область 165
- Липецкая область 164
- Республика Карелия 158
- Смоленская область 157
- Ярославская область 157
- Саратовская область 157
- Псковская область 155
- Алтайский край 155
- Мурманская область 153
- Красноярский край 148
- Владимирская область 141
- Ивановская область 139
- Белгородская область 134
- Курская область 128
- Оренбургская область 126
- Республика Башкортостан 119
- Омская область 119
- Орловская область 115
- Тульская область 115
- Калужская область 114
- Калининградская область 112
- Новосибирская область 112
- Забайкальский край 112
- Ханты-Мансийский автономный округ 111
- Хабаровский край 111
- Брянская область 110
- Ульяновская область 109
- Севастополь 98
- Республика Татарстан 91
- Тюменская область 90
- Удмуртская Республика 85
- Республика Саха (Якутия) 85
- Новгородская область 83
- Республика Коми 81
- Курганская область 79
- Республика Хакасия 79
- Томская область 74
- Рязанская область 72
- Костромская область 69
- Кабардино-Балкарская Республика 68
- Амурская область 56
- Ямало-Ненецкий автономный округ 54
- Кемеровская область 53
- Карачаево-Черкесская Республика 52
- Республика Калмыкия 51
- Республика Марий Эл 51
- Республика Дагестан 50
- Сахалинская область 49
- Республика Алтай 47
- Республика Чувашия 45
- Камчатский край 44
- Республика Ингушетия 43
- Республика Северная Осетия - Алания 42
- Республика Мордовия 40
- Чеченская Республика 30
- Республика Адыгея 21
- Еврейская автономная область 12
- Республика Тыва 10
- Магаданская область 7
- Ненецкий автономный округ 5
За весь период выписано по выздоровлении по России - 3 853 734.