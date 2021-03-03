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03.03.2021 11:10
Рубрика: Происшествия

Экс-главу Приволжского Ростехнадзора отправили под домашний арест

Текст: Олег Корякин (Казань)

В Казани избрали меру пресечения для задержанного ранее экс-главы Приволжского Ростехнадзора Бориса Петрова. Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере.

В Казани задержали экс-главу Приволжского Ростехнадхора

Как сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев, суд отправили его под домашний арест. При этом следствие настаивало на заключении подозреваемого под стражу. Прокуратура намерена обжаловать это судебное решение.

Напомним, по версии в следствия, в 2019 году Борис Петров, будучи главой Приволжского управления Ростехнадзора, получили через посредника более 1,4 миллионов рублей от директора одного из предприятий Набережных Челнов. Деньги тот передал, чтобы получить разрешение на введение в эксплуатацию электроустановки.

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