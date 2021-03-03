В Башкирии осудили женщин, планировавших убийство матери с ребенком

В Салавате перед судом предстали три женщины, которые планировали убить женщину и ее шестимесячного ребенка. Об этом сообщили в прокуратуре республики.

По данным надзорного ведомства, в 2018 году одна из обвиняемых узнала, что у ее супруга есть другая женщина и шестимесячный ребенок. Обманутая жена рассказала об этом своей сестре, и они решили убить соперницу и младенца. За помощью в организации преступления женщины обратились к общей знакомой, которая за 30 тысяч рублей согласилась им помочь найти исполнителя, а затем предложила на его роль родного сына. За убийство ему обещали заплатить 220 тысяч рублей. Но мужчина рассказал об этом предложении полиции.

В итоге оперативники и следователи инсценировали исчезновение женщины с ребенком и их поиски, а после того, как с "исполнителем" расплатились, преступниц задержали.

Обвиняемые частично признали вину в совершении преступления.

Салаватский городской суд назначил организатору покушения на убийство девять лет лишения свободы, а пособницам - восемь лет и восемь лет один месяц лишения свободы в исправительной колонии общего режима, с ограничением свободы каждой на один год, уточнили в прокуратуре.