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03.03.2021 16:22
Рубрика: Происшествия

В Башкирии осудили женщин, планировавших убийство матери с ребенком

Текст: Айгуль Камаева (Уфа)

В Салавате перед судом предстали три женщины, которые планировали убить женщину и ее шестимесячного ребенка. Об этом сообщили в прокуратуре республики.

В Пермском крае убили женщину и двоих детей

По данным надзорного ведомства, в 2018 году одна из обвиняемых узнала, что у ее супруга есть другая женщина и шестимесячный ребенок. Обманутая жена рассказала об этом своей сестре, и они решили убить соперницу и младенца. За помощью в организации преступления женщины обратились к общей знакомой, которая за 30 тысяч рублей согласилась им помочь найти исполнителя, а затем предложила на его роль родного сына. За убийство ему обещали заплатить 220 тысяч рублей. Но мужчина рассказал об этом предложении полиции.

В итоге оперативники и следователи инсценировали исчезновение женщины с ребенком и их поиски, а после того, как с "исполнителем" расплатились, преступниц задержали.

Обвиняемые частично признали вину в совершении преступления.

Салаватский городской суд назначил организатору покушения на убийство девять лет лишения свободы, а пособницам - восемь лет и восемь лет один месяц лишения свободы в исправительной колонии общего режима, с ограничением свободы каждой на один год, уточнили в прокуратуре.

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