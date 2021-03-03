АО "РЭС" и детский омбудсмен предотвращают детский электротравматизм

В течение 2020 года сложная эпидемиологическая ситуация и действующие по сей день ограничения не позволили энергетикам в полной мере развернуть масштабную профилактическую работу в учебных заведениях Новосибирской области в традиционном формате открытых уроков, классных часов, лекций и презентаций. Но даже в непростых условиях пандемии специалисты АО "РЭС" все же провели более 100 мероприятий, которыми удалось охватить более 3500 человек.

В отсутствие "живого" общения с учащимися в ходе тематических занятий по теме электробезопасности энергетики продолжают изыскивать новые формы профилактической работы. В рамках соглашения между АО "РЭС", являющимся системообразующим электросетевым предприятием региона, и Уполномоченным по правам ребенка в Новосибирской области была проведена совместная кампания по профилактике электротравматизма среди подрастающего поколения.

Благодаря этому сотрудничеству уже в наступившем году удалось охватить профилактической работой сразу несколько учебных заведений Первомайского района Новосибирска - здесь были распространены плакаты и листовки по тематике детской электробезопасности, подготовленные энергетиками. Кроме того, значительная часть раздаточных профилактических материалов, изданных "АО "РЭС", была передана в министерство образования Новосибирской области для дальнейшего распространения в образовательных учреждениях Новосибирска и районов области.

Помимо распространения красочных тематических плакатов и листовок-комиксов, энергетики ведут профилактику и с помощью тематических анимаций, размещаемых на информационных ресурсах АО "РЭС" в социальных сетях, в частности, на официальном YouTube канале компании. Такой современный формат позволил действительно заинтересовать подрастающее поколение - плейлист анимационных видеороликов по профилактике детского электротравматизма набрал большую популярность у посетителей канала. Например, анимационный ролик "Селфи с ЛЭП - смертельно опасны!" уже посмотрело более 46 тысяч зрителей. Ссылки на просмотр и скачивание тематических видео также были переданы в учебные заведения для демонстрации на уроках безопасности жизнедеятельности.

Энергетики надеются, что взаимодействие с аппаратом детского омбудсмена станет эффективным инструментом и принесет свои плоды, позволив предотвратить факты детского электротравматизма на территории региона.

Со своей стороны, АО "РЭС" напоминает, что большую методическую помощь в профилактических беседах педагогам и родителям могут оказать материалы на официальном сайте компании www.eseti.ru в разделе "Профилактика электротравматизма". Там содержится вся необходимая информация по данной теме и есть возможность просмотреть или скачать материалы наглядной агитации, выполненные в виде красочных листовок-комиксов, плакатов, презентации и мультфильмов.

Материал подготовлен пресс-службой АО "РЭС"