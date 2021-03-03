Мишустин обещал помочь лицею в Горно-Алтайске со спортзалом и общежитием

Премьер-министр Михаил Мишустин пообещал содействие Республиканскому классическому лицею Горно-Алтайска, чтобы у образовательного учреждения появились свой спортзал и общежитие. С такой просьбой к нему обратилась одна из учениц во время посещения лицея главой правительства.

На уроки физкультуры дети вынуждены ездить несколько остановок в педагогический колледж, а общежитие для приезжих учеников находится в здании другого учебного заведения. "Попробуем, обещаю. Обязательно поможем. Но я хочу, чтобы наш губернатор тоже пообещал насчет общежития", - отреагировал Мишустин на просьбу.

В подарок на день рождения - сегодня Михаилу Мишустину исполнилось 55 лет - лицей подарил председателю правительства исторический роман "Арина" в русском переводе. Произведение местного поэта Лазаря Кокышева - первый роман, написанный на алтайском языке.