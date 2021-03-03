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03.03.2021 14:31

СКФУ развивает научные связи между Россией и Абхазией

Северо-Кавказский федеральный университет продолжает укрепление сотрудничества с образовательными и научными организациями Абхазии. Вузы-партнеры объединяют актуальные совместные проекты и мероприятия с участием ученых и студентов двух стран.
Фото: Пресс-служба СКФУ Фото: Пресс-служба СКФУ
Фото: Пресс-служба СКФУ

Сотрудничество с абхазскими коллегами заметно активизировалось за последние полгода. Во многом это стало результатом активной политики вуза по наращиванию международных связей. В 2020 году федеральный университет заключил договоры с рядом высших учебных заведений республики. Это послужило толчком для реализации новых совместных проектов. Так, с Академией наук Абхазии была создана международная "Лаборатория биографических исследований", а с 2021 года совместно с Абхазским госуниверситетом запускается магистерская программа с возможностью получения двух дипломов по направлению "История".

Еще одной важной вехой в развитии партнерских отношений стало подписание в декабре 2020 года соглашения о создании консорциума "Большой Кавказ", в который наряду с СКФУ и вузами Армении, Южной Осетии также вошел Абхазский госуниверситет. Партнеры объединят усилия в области изучения и преподавания русского языка.

Примером взаимодействия ученых двух стран стала международная научная конференция, посвященная памятной исторической дате - установлению советской власти в Абхазии. Она состоялась при непосредственном участии вузов республики и СКФУ. Участников поприветствовал президент Абхазии Аслан Бжания. Он отметил, что изучение и осмысление установления советской власти в стране имеет не только теоретическое, но и практическое значение.

- Наш общий долг - защитить историческую правду, беспристрастно и всесторонне оценивать исторические события, - подчеркнул глава Абхазии. В этом залог дружбы, добрососедства и взаимного уважения.

В рамках конференции ученые России и Абхазии обсудили роль советской власти в восстановлении государственности республики и дальнейшем политическом, социально-экономическом, культурном развитии страны. На важность и своевременность обращения к этим вопросам историков двух стран указал ректор СКФУ Дмитрий Беспалов:

- Конференция имеет международный формат, что подчеркивает значимость поднимаемых вопросов и нашей общей истории. Само мероприятие стало результатом многолетнего плодотворного сотрудничества между вузами Абхазии и России, которое способствует развитию наших стран в области образования, науки и культуры.

В СКФУ уверены, что эти и другие инициативы академического сообщества служат укреплению дружеских отношений между странами, обогащают партнеров в интеллектуальном и духовном отношении. В планах университета - дальнейшее расширение сотрудничества с вузами и научными центрами Абхазии.

Пресс-релиз предоставлен Северо-Кавказским федеральным университетом

В регионах Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО СКФО Ставропольский край

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