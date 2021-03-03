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03.03.2021,  
09:26
Текст:  Антон Валагин

АПЛ "Казань" передадут флоту до конца июня

Фото: Александр Рюмин/ТАСС Фото: Александр Рюмин/ТАСС
Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Головная атомная субмарина проекта 885М "Казань" будет передана флоту в мае-июне 2021 года.

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
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- Планируется еще один контрольный выход подлодки в море, после чего будет проведена ревизия бортовых узлов и механизмов. Затем на корабле поднимут Андреевский флаг. Произойдет это не позднее июня, - рассказал ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.

Собеседник агентства отметил, что испытаний оружия не планируется: программу пусков крылатых ракет "Калибр" и "Оникс" субмарина выполнила. Комментарием Севмаша по поводу сроков передачи АПЛ флоту ТАСС не располагает.

"Казань" - первая подлодка, построенная по усовершенствованному проекту "Ясень-М". Она была спущена на воду в 2017 году. Сроки завершения госиспытаний и ввода корабля в строй неоднократно переносились - как объяснили в ОСК, из-за большого количества новых систем на борту и необходимости их отладки.

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