Данила Козловский и Валерий Гергиев стали гидами Евро - 2021

Для болельщиков Чемпионата Европы по футболу, который в этом году будет принимать Санкт-Петербург, разработан специальный аудиогид. Как рассказал генеральный директор организационного комитета российской части Евро-2020 Алексей Сорокин, новый путеводитель будут рассказывать об истории города через историю футбола.

- Гидами стали знаковые для города фигуры - худрук Мариинского театра Валерий Гергиев, писатель Евгений Водолазкин, актер Даниил Козловский, спортивный комментатор Геннадий Орлов, - рассказал он.

В преддверии ЧЕ - 2021 Оргкомитет российской части выпустит серию комиксов о футболистах сборной России. Героем первого выпуска стал Артем Дзюба, который признался" "Моя суперсила - это способность идти до конца. Чем важнее матч, тем лучше я мобилизуюсь. Сдаться для меня - это позор". Следующие выпуски расскажут о биографии Марио Фернандеса, Георгия Джикии, Александра Головина.