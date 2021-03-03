В псковском вузе химический раствор из колбы попал в глаза студенткам

В Псковском государственном университете проводится проверка по факту инцидента, случившегося в лаборатории на занятиях по химии. Разрушилась стеклянная колба, и ее содержимое попало на трех студенток.

Об этом сообщили в пресс-служба регионального Следственного комитета.

По предварительным данным, в специализированной аудитории вуза изучали тему производства хлора, смешивали химические компоненты. В результате ЧП жидкость попала в глаза студенткам. Девушек осмотрели медики и отпустили домой.

В университете проводится внутреннее расследование. Специалисты СК осматривают место происшествия, опрашивают очевидцев.