На Кубани девочка погибла при выгрузке земли из самосвала

В станице Старомышастовской Краснодарского края следователи разбираются в деталях ужасной трагедии. Вечером 2 марта 5-летнюю девочку во дворе собственного дома самосвал завалил привезенной для удобрения огорода перегнойной землей. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Краснодарскому краю.

- 40-летний водитель на автомобиле КамАЗ доставил перегной в частный двор на улице Садовой в станице Старомышастовской. Девочка во время разгрузки гуляла рядом с автомобилем, на нее и упала земляная смесь, - говорится в сообщении ведомства.

Пропажу ребенка родители заметили не сразу, а когда поняли, что девочки нигде нет, начали ее искать в земле. Через некоторое время они нашли ее тело под завалом выгруженного перегноя, признаков жизни у ребенка уже не было.

Следственный отдел СКР по Динскому району региона возбудил уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности". Сейчас специалисты устанавливают обстоятельства трагедии.