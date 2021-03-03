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03.03.2021 13:42
Рубрика: Общество

Фото: В Екатеринбурге выберут учителя будущего

Текст: Ольга Штейн (Свердловская область)
Фото: Татьяна Андреева
На межрегиональный полуфинал конкурса "Учитель будущего. Студенты" - одного из проектов президентской платформы "Россия - страна возможностей" - съехались 92 студента со всего Уральского Федерального округа, которые показали лучшие результаты по итогам дистанционного тестирования.

22-летняя третьекурсница из Екатеринбурга Карина Шкиндер пошла на конкурс из интереса: захотелось проверить себя. По первому образованию она бухгалтер-экономист: поработала и поняла, что не ее профессия.

- У меня в семье все учителя: прабабушка, бабушка, тетя, сестра, мама, - рассказывает Кристина. - Я и сама с февраля работаю учителем начальных классов в 40 гимназии в Екатеринбурге, прихожу на работу - и я счастлива там!

Фото: youtube.com
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Четверокурсник Виктор Морковкин приехал на конкурс из Шадринска. Молодому человеку 21 год, он - будущий учитель истории и права. В его семье тоже есть педагоги: бабушка - преподаватель литературы, дедушка - физкультуры. В профессию учителя Виктор пошел, потому что хочет быть полезным для будущего и для общества.

- Сейчас много говорят о том, что учитель перестал быть авторитетом для учеников и родителей. На мой взгляд, такая проблема действительно есть. Нужно менять общественное мнение относительно профессии. Как это сделать - вопрос сложный. Думаю, начинать нужно с самой школы: воспитывать в детях уважение к учителю, чтобы они, повзрослев, транслировали это отношение своим детям. Педагог со своей стороны должен выстраивать уважительные и равные отношения как с учениками, так и с их родителями. Других способов я не вижу, - говорит он.

Соревнование в Екатеринбурге будет продолжаться три дня. Участникам предстоит решать управленческие, методические и психолого-педагогические задания и демонстрировать навыки командной работы.

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
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- Мы считаем, что будущее за междисциплинарным образованием, которое позволяет формировать целостную картину мира у ребенка, а это возможно только при командной работе учителей. Исходя из этого выстроены конкурсные испытания, - рассказывает руководитель профессионального конкурса "Учитель будущего" АНО "Россия - страна возможностей" Андрей Богданцев. - К примеру, в третий день будет стратегическая игра. Каждый получит роль: отличник, двоечник, директор, учитель. Задача - каждому со своей позиции выстроить собственное видение школы будущего, и все это - во взаимодействии с другими.

В заданиях организаторы постарались отразить проблемы, которые есть не только в системе образования, а в целом связанные с детством: взаимодействие между поколениями, жизнь ребенка в виртуальном пространстве, буллинг. Часть заданий не имеет правильного или неправильного решения.

- Оценивать будем умение аргументировать, отстаивать свою позицию и смотреть, насколько она совпадает с нормами педагогики и психологии - эти тонкости очень важны, - добавляет Андрей Богданцев.

Напомним, серия межрегиональных полуфиналов студенческого конкурса стартовала в феврале в Томске. Всего их будет шесть: 25 лучших участников каждого пройдут в финал, который состоится в апреле на базе образовательного центра "Сириус" в городе Сочи.

В регионах Общество Образование Экономика Работа Занятость Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Курганская область УрФО Свердловская область УрФО Тюменская область УрФО ХМАО УрФО Челябинская область РГ-Фото

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