В Челябинске мужчина два года жил на пенсию умершей матери

В Челябинске отдали под суд 61-летнего мужчину, который два года получал пенсию умершей матери. Сумма незаконно полученных социальных выплат за это время достигла полумиллиона рублей.

- В августе прошлого года обвиняемый обратился в полицию с заявлением, что его мать ушла из дома и не вернулась, - сообщила представитель региональной прокуратуры Наталья Мамаева. - Однако в ходе опроса соседей и родственников установлено, что женщину в последний раз видели летом 2018 года. В ходе расследования мужчина сознался, что в августе 2018 года его мать скончалась от заболеваний. А поскольку он нигде не работал и не имел средств, решил о ее смерти не сообщать. Ночью на велосипеде он вывез тело в городской бор, где сжег, а останки закопал на могиле отца.

Имея в распоряжении банковскую карту умершей, обвиняемый в течение двух лет получал все полагающиеся ей социальные выплаты, на сумму свыше 480 тысяч рублей.

Теперь за мошенничество с выплатами в крупном размере (часть 3 статьи 159.2 УК РФ.) ему грозит до шести лет лишения свободы со штрафом до 80 тысяч рублей. Кроме того, взыскание всей незаконно полученной суммы.

Уголовное дело направлено для рассмотрения Калининский суд Челябинска.