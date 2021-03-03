В Югре проверят информацию о супругах, принятых полицией за "закладчиков"

Следственный комитет ХМАО-Югры проверит информацию о том, что полицейские грубо обыскали местных жителей, приняв их за "закладчиков" - тех, кто прячет в условленных местах наркотики.

Проверку начали после того, как в соцсетях появилось видео, запечатлевшее, предположительно, факт обыска случайных прохожих - мужчины и женщины.

Как передает РИА Новости со ссылкой на представителя регионального следственного ведомства, супруги обратились к ним с заявлением.

Местные СМИ писали, что инцидент имел место пятого февраля. Причем, утверждается, что женщина в результате действия сотрудников правоохранительных органов получила черепно-мозговую травму.