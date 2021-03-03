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03.03.2021 09:43
Рубрика: Общество

В Тюмени впервые установили имплантат вращательной манжеты плеча

Текст: Татьяна Воробьева
Фото: Ирина Ющенко/Пресс-служба ГБУЗ ТО "ОКБ №2" Фото: Ирина Ющенко/Пресс-служба ГБУЗ ТО "ОКБ №2"
Фото: Ирина Ющенко/Пресс-служба ГБУЗ ТО "ОКБ №2"

В Тюмени впервые провели операцию по установлению имплантата вращательной манжеты плеча пациенту (раньше с такими патологиями сибирякам приходилось обращаться в столичные клиники).

Вращательная манжета плеча - это функциональная группа из мышц и сухожилий в глубине вокруг плечевого сустава, они служат для стабилизации и вращения плечевой кости. Повреждения вращательной манжеты часто вызывают болевые синдромы. Так было и в случае с жителем Тюмени: мужчине не помогали ни таблетки, ни уколы, ни физиотерапия - он год мучился от сильных болей, не мог нормально двигать рукой.

Фото: iStock
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"К таким последствиям привело повреждение сухожилий вращательной манжеты на фоне деформирующего артроза плечевого сустава. Восстановить функции органа без операции не представлялось возможным", - пояснила Ирина Ющенко, пресс-секретарь ОКБ №2.

Мужчине требовался дорогостоящий биодеградируемый имплантат (входящие в его состав полимеры полностью рассасываются в организме в течение 2-4 лет). Имплантат создает физический барьер между тканями в субакромиальном пространстве (между верхним краем головки плечевой кости и акромиальным отростком лопатки), обеспечивая тем самым плавность скольжения и движения между двумя костями.

Операция прошла успешно: болевой синдром удалось купировать, увеличилась подвижностью конечности.

"На восстановление после малоинвазивного вмешательства у пациента уйдет два-три дня", - отмечают в больнице. По прогнозам докторов, в скором времени мужчина вернется к полноценному образу жизни.

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