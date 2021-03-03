В Тюмени впервые установили имплантат вращательной манжеты плеча

В Тюмени впервые провели операцию по установлению имплантата вращательной манжеты плеча пациенту (раньше с такими патологиями сибирякам приходилось обращаться в столичные клиники).

Вращательная манжета плеча - это функциональная группа из мышц и сухожилий в глубине вокруг плечевого сустава, они служат для стабилизации и вращения плечевой кости. Повреждения вращательной манжеты часто вызывают болевые синдромы. Так было и в случае с жителем Тюмени: мужчине не помогали ни таблетки, ни уколы, ни физиотерапия - он год мучился от сильных болей, не мог нормально двигать рукой.

"К таким последствиям привело повреждение сухожилий вращательной манжеты на фоне деформирующего артроза плечевого сустава. Восстановить функции органа без операции не представлялось возможным", - пояснила Ирина Ющенко, пресс-секретарь ОКБ №2.

Мужчине требовался дорогостоящий биодеградируемый имплантат (входящие в его состав полимеры полностью рассасываются в организме в течение 2-4 лет). Имплантат создает физический барьер между тканями в субакромиальном пространстве (между верхним краем головки плечевой кости и акромиальным отростком лопатки), обеспечивая тем самым плавность скольжения и движения между двумя костями.

Операция прошла успешно: болевой синдром удалось купировать, увеличилась подвижностью конечности.

"На восстановление после малоинвазивного вмешательства у пациента уйдет два-три дня", - отмечают в больнице. По прогнозам докторов, в скором времени мужчина вернется к полноценному образу жизни.