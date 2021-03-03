Жительницу Челябинска осудили за легализацию трехсот мигрантов

Тракторозаводский суд Челябинска вынес приговор директору фирмы "Сибер", занимавшейся незаконной легализацией трудовых мигрантов. За год ее руководительница подготовила фиктивные документы для трудоустройства трехсот иностранцев, сообщили в среду в пограничном управлении ФСБ по Челябинской области.

- Являясь членом организованной преступной группы, осужденная обеспечивала подделку штампов о пересечении государственной границы в миграционных картах и паспортах иностранных граждан, разрешения на временное проживание, уведомления о постановке на миграционный учет, - сообщили в пресс-службе ведомства. - В дальнейшем иностранцы направлялись на работу в ООО "Челябинское такси", ООО "Консул", ООО "Караван" и ООО "Автобусная компания".

В июне прошлого года Советский районный суд Челябинска вынес приговор другим членам преступной группы. Один из ее лидеров занимался перевозкой иностранцев через российско-казахстанскую границу. Его супруга обеспечивала их фиктивную постановку на миграционный учет путем прописки в квартирах челябинцев, ведущих антисоциальный образ жизни. В дальнейшем директор фирмы "Сибер" заключала с ними фиктивные трудовые договоры. Причем, даже после суда над подельниками свой бизнес продолжила.

В сентябре прошлого года предприимчивую даму задержали. При обыске в ее квартире пограничники обнаружили документы иностранцев, поддельные оттиски печатей, фиктивные прописки, ноутбук с электронной клиентской базой мигрантов.

Суд приговорил ее к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком на два с половиной года, отметили в погрануправлении.