Регионы получат 1,6 млрд руб. от Фонда президентских грантов на поддержку НКО

Фонд президентских грантов выделил 1,6 млрд рублей в целях поддержки социально ориентированных НКО в регионах РФ. Эти средства будут использованы для софинансирования соответствующих мер.

Как сообщила пресс-служба фонда, софинансирование выделяется на условиях оказания в регионах поддержки некоммерческим организациям исключительно по итогам открытых и прозрачных конкурсов.

На эти цели в субъектах Федерации на 2021 год предусмотрено 2,9 млрд рублей. Фонд президентских грантов добавит к этой сумме 1,6 млрд рублей, средства будут распределены между 84 регионами.

В пресс-службе уточнили, что соответствующее решение было принято в среду на заседании координационного комитета под председательством первого заместителя руководителя Администрации президента РФ Сергея Кириенко.

В течение года по результатам конкурсов для НКО, проводимых самим Фондом, НКО получат более 8 млрд рублей.