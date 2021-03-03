РФ стала мировым лидером по равенству возможностей для всех национальностей

Россия стала мировым лидером по равенству возможностей для представителей всех рас, этнических групп и национальностей. Об этом свидетельствует исследование социологической компании Ipsos.

Что касается личного опыта респондентов, то в России лишь 19 процентов, то есть менее одного из четырех участников опроса заявили, что их раса, этническая принадлежность или национальность как-то повлияли на возможности в сфере образования. Это самый низкий показатель в этой категории. Также 49 процентов россиян заявили, что не сталкивались со сложностями в доступе к трудоустройству из-за их расы, этнического и национального происхождения. Аналогичный показатель у Венгрии, а у Франции так же ответили целых 56 процентов респондентов.

Кроме того, лишь 20 процентов респондентов из России заявили, что их расовая, этническая и национальная принадлежность оказала влияние на доступ к социальным услугам. И только 22 процента так ответили касаемо доступа к жилью. Это снова самые низкие показатели в этих категориях. В вопросе жилья с Россией сравнялась лишь Швеция. Лидерами же по всем этим пунктам стали Индия и ЮАР.

Что же касается восприятия существующей ситуации, то лишь 38 процентов россиян считают, что раса, этническое и национальное происхождение как-то влияют на доступ к жилью. Только 39 процентов жителей РФ уверены, что эти характеристики влияют на доступ к образованию, и 42 процента - на доступ к социальным услугам. Это опять низкие показатели в категориях. Лидерами же "по неравенству" по этим пунктам снова стали ЮАР и Индия.

В целом, лишь один из семи россиян считает, что события, которые произошли за прошедший год, как-то повлияли на доступность возможностей для представителей разных рас, этносов и национальностей в РФ. Это рекордный показатель. Для сравнения: шесть из десяти испанцев, а также примерно половина американцев, японцев, французов, итальянцев или бельгийцев считают, что недавние события все же усугубили неравенство возможностей для выходцев из разных этнических групп в их странах.

Опрос проводился с 22 января по 5 февраля 2021 года в 27 странах мира с участием в общей сложности 20 020 взрослых жителей в возрасте 18-74 лет в США, Канаде, Малайзии, ЮАР и Турции и 16-74 лет - в 22 других странах.