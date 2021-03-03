Сборная Италии покинула ЧМ по лыжным видам спорта из-за коронавируса

Заболевания тренеров и персонала сборной Италии коронавирусом вынудили команду в полном составе покинуть чемпионат мира по лыжным видам спорта, проходящий в немецком Оберстдорфе. Такое решение было принято после консультаций с медиками и призвано защитить спортсменов от риска заболевания. Об этом сообщил официальный сайт Федерации зимних видов спорта Италии.

В пресс-службе Международной федерации лыжного спорта заявили, что заболевания в сборной Италии никак не отразятся на дальнейшем ходе соревнований.

"У итальянской делегации было два положительных случая в прошлую субботу и два положительных случая во вторник. В связи с этим никаких дополнительных антикоронавирусных мер на чемпионате мира вводиться не будет. Также эта ситуация никак не повлияет на расписание соревнований", - заявили РИА Новости в пресс-службе FIS.

Чемпионат мира в Оберстдорфе завершится 7 марта.